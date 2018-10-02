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Микола Томенко
Микола Томенко
Громадський та політичний діяч України, лідер Громадського руху "Рідна країна"Все статьи автора

Більше 10 млн грн на піар влади

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Ще одна "європейська" новина:

щойно Верховна Рада з мого закону про необхідність роздержавлення ЗМІ вилучила "Голос України" і "Урядовий кур"єр".

Нагадаю, що у бюджеті на 2018 рік було передбачено 13.8 млн.грн на утримання "Голосу України" та 4.4 млн грн на "Урядовий кур`єр".

Це означає, що розлогі статті депутатів і урядовців й далі друкуватимуться за наші гроші так само, як і досі, за більше, ніж 100 млн.грн. бюджетних грошей в рік, піариться київська влада Кличка.

А влада каже, що грошей в бюджеті для вчителів, медиків і вузів немає, бо в країні війна!

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Автор
Микола ТоменкоМикола Томенко
Место
Украина
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