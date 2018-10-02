Ще одна "європейська" новина:

щойно Верховна Рада з мого закону про необхідність роздержавлення ЗМІ вилучила "Голос України" і "Урядовий кур"єр".

Нагадаю, що у бюджеті на 2018 рік було передбачено 13.8 млн.грн на утримання "Голосу України" та 4.4 млн грн на "Урядовий кур`єр".

Це означає, що розлогі статті депутатів і урядовців й далі друкуватимуться за наші гроші так само, як і досі, за більше, ніж 100 млн.грн. бюджетних грошей в рік, піариться київська влада Кличка.

А влада каже, що грошей в бюджеті для вчителів, медиків і вузів немає, бо в країні війна!