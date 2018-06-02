"Били — это самое легкое": Сенцов рассказал о тюрьме в РФ

Украинский режиссер, политзаключенный Олег Сенцов, который отбывает наказание в российской тюрьме, рассказал о том, что его били в тюрьме.

Об этом он сказал во время видеосвязи с российским сенатором, матерью телеведущей Ксении Собчак Людмилой Нарусовой, передает телеканал "Дождь".

По ее словам, она хотела лично встретитmся с режиссером. Однако начальник колонии заявил, что это невозможно, сославшись на разлив реки Обь. Ей позволили связаться с политзаключенным по видеосвязи.

"Мы связались на следующий день из Совета Федерации по служебному компьютеру с колонией – там есть камера для видеосвязи... Совершенно случайно оказалась у меня в кабинете Ксения, потому что она как раз собиралась участвовать в акции в поддержку Сенцова в своей майке "Свободу Сенцову", – сказала Нарусова.

Сенатор отметила, что сначала режиссер вел себя настороженно, но стал более общительным после того, как увидел Ксению Собчак в майке.

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"Я, конечно, спрашивала у него, задавала вопросы, подробности его ареста, пыток по выбиванию признательных показаний, спрашивала, били ли его. На что он ответил: "Били – это самое легкое, что было"... Рассказал, что он является гражданином Украины, никогда не писал заявления на российский паспорт", – рассказала она.

По словам Нарусовой, в конце общения, которое длилось около 20 минут, Олег Сенцов улыбался.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июня в 71 городе мира прошла глобальная акция поддержки украинского политзаключенного Олега Сенцова под лозунгом "#SaveOlegSentsov".