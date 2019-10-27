Билецкий поставил Зеленскому ультиматум по Донбассу: о чем речь

Лидер националистов Андрей Билецкий обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием "не сдавать территории" Донбасса.

Свое обращение глава Нацкорпуса опубликовал в YouTube. На видео Билецкий комментирует перепалку Зеленского с вооруженным человеком в военной форме во время посещения Золотого на Донбассе (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Скриншот с YouTube Андрей Билецкий

По словам Билецкого, единственное, о чем должен думать президент – это безопасность и мнение бойцов украинской армии. Он также отметил, что на Донбассе находятся те, кто поддерживал армию Украины.

"Если вы решите исполнять эти угрозы выбросить отсюда ветеранов, то вместо нескольких десятков людей на следующей неделе там будет тысяча. А если с тысячей не получится, там будет десять тысяч", – отметил Билецкий.

Также он добавил, что бойцы "Азова" останутся в Золотом, потому что "имеют право на собственное мнение", заработанное кровью. Он также заявил, что "вся Украина услышала угрозы Зеленского".

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Зеленский вступил в перепалку с вооруженными людьми в военной форме в городе Золотое на Донбассе, где должно было состояться разведение войск.

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