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27 октября • обновлено в 16:32
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Билецкий поставил Зеленскому ультиматум по Донбассу: о чем речь

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Лидер националистов Андрей Билецкий обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием "не сдавать территории" Донбасса.

Свое обращение глава Нацкорпуса опубликовал в YouTube. На видео Билецкий комментирует перепалку Зеленского с вооруженным человеком в военной форме во время посещения Золотого на Донбассе (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Скриншот с YouTube

Скриншот с YouTube

Андрей Билецкий

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По словам Билецкого, единственное, о чем должен думать президент – это безопасность и мнение бойцов украинской армии. Он также отметил, что на Донбассе находятся те, кто поддерживал армию Украины.

"Если вы решите исполнять эти угрозы выбросить отсюда ветеранов, то вместо нескольких десятков людей на следующей неделе там будет тысяча. А если с тысячей не получится, там будет десять тысяч", – отметил Билецкий.

Также он добавил, что бойцы "Азова" останутся в Золотом, потому что "имеют право на собственное мнение", заработанное кровью. Он также заявил, что "вся Украина услышала угрозы Зеленского".

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Зеленский вступил в перепалку с вооруженными людьми в военной форме в городе Золотое на Донбассе, где должно было состояться разведение войск.

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Тема
Война на Донбассе
Персоны
Андрей Билецкий Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Донбасс
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руденко евгений
руденко евгений
"единственное, о чем должен думать президент – это безопасность и мнение бойцов украинской армии",- спорное мнение. Начертали в конституции путь в Европу? А там всё-таки не мнение бойцов, а мнение большинства. А бойцы выполняют приказы командования. Представить себе нашу "демократию" внутри Европы никто не может. И, ведь действительно, отдадут Путину разбираться с "бойцами украинской армии".
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Ш. Олег
Ш. Олег
Так было, есть, и, без сомненья будет в любом краю, в любые времена: не важно, сколько в армии орудий - обречена погибнуть та страна, в которой, б@нду сколотив, дворецкий условия диктует королю… Попей водички и уймись, Белецкий. Пока не разменяли по рублю.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ш. Олег, талант.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Смех...какой то фашик командует президентом...только на украине такое возможно
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