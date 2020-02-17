"Билет в один конец!" Нардеп ОПЗЖ предложил поехать на парад к Путину и нарвался на ответ. Видео

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович предложил Верховной Раде сформировать делегацию для участия в параде 9 мая в Москве и нарвался на жесткую критику со стороны коллег.

С такой инициативой он выступил в понедельник, 17 февраля, на согласительном совете парламента (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Приближается великая дата – 75-летие победы над фашизмом. Я убежден, что Верховной Раде нужно сформировать парламентскую делегацию на участие в параде Победы в Москве. Наши отцы и деды стояли рядом, защищая и Москву, и Киев, и Львов. И поэтому в день 75-летия победы мы должны стоять рядом", – выдал Рабинович.

Рабиновича разнесли за идею поехать на парад к Путину

На это депутат от "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко ответила "Позор!" и попросила спикера Верховной Рады "останавливать такие речи".

"В предыдущие годы на подобных парадах маршировали те дивизии, которые воюют на Донбассе, в том числе танковая псковская дивизия, которая расстреливала наших героев под Илловайске и Дебальцево", – возмутилась она.

Также ответил Рабиновичу замглавы фракции "Голос" Ярослав Железняк. Нардеп предложил коллеге поехать самому и больше в Украину не возвращаться.

"Если есть неудержимое желание пойти и поклониться перед Путиным, то они могут самостоятельно сформировать эту делегацию - желательно взять билет в один конец. Я уверен, что если они останутся в Кремле, они будут значительно естественнее и реалистичнее выглядеть там, чем в украинском парламенте", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "ЕС" потребовала от Зеленского отреагировать на предложение поехать на парад в Москву.

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