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17 февраля • обновлено в 20:48
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"Билет в один конец!" Нардеп ОПЗЖ предложил поехать на парад к Путину и нарвался на ответ. Видео

18.6т
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Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович предложил Верховной Раде сформировать делегацию для участия в параде 9 мая в Москве и нарвался на жесткую критику со стороны коллег.

С такой инициативой он выступил в понедельник, 17 февраля, на согласительном совете парламента (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Приближается великая дата – 75-летие победы над фашизмом. Я убежден, что Верховной Раде нужно сформировать парламентскую делегацию на участие в параде Победы в Москве. Наши отцы и деды стояли рядом, защищая и Москву, и Киев, и Львов. И поэтому в день 75-летия победы мы должны стоять рядом", – выдал Рабинович.

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Рабиновича разнесли за идею поехать на парад к Путину

Рабиновича разнесли за идею поехать на парад к Путину

На это депутат от "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко ответила "Позор!" и попросила спикера Верховной Рады "останавливать такие речи".

"В предыдущие годы на подобных парадах маршировали те дивизии, которые воюют на Донбассе, в том числе танковая псковская дивизия, которая расстреливала наших героев под Илловайске и Дебальцево", – возмутилась она.

Также ответил Рабиновичу замглавы фракции "Голос" Ярослав Железняк. Нардеп предложил коллеге поехать самому и больше в Украину не возвращаться.

"Если есть неудержимое желание пойти и поклониться перед Путиным, то они могут самостоятельно сформировать эту делегацию - желательно взять билет в один конец. Я уверен, что если они останутся в Кремле, они будут значительно естественнее и реалистичнее выглядеть там, чем в украинском парламенте", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "ЕС" потребовала от Зеленского отреагировать на предложение поехать на парад в Москву.

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Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Ирина Геращенко Ярослав Железняк Вадим Рабинович
Место
Украина
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Комментарии
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Какой нах парад если руслики воевали только у Власова сидели за Уралом и в заградотрядах?воевали беларусы и украинцы !
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Совсем Рабинович из ума выжил я считал его по умнее
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Кувалдин Иван
Кувалдин Иван
Артеллерист Моня, Ты и себя считаешь "поумнее", хотя сам из ума выжил, коль строчишь такую околесицу.
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Чан Джеки
Чан Джеки
вадик ты прав язжай жидок тама тобя устретят твои братаны типа жириновский и подконец парада зарядуть царь-пушку тобою и салют будеть планетарного масштаба и то сикоко говна взлетить над кремлем ему кремлю непривыкать.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Чан Джеки, выпей йаду, ты болен
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