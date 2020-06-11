Бильдт предупредил Зеленского из-за преследования Порошенко

Глеб Иванов Политика 17:34, 11.06.2020 Обновлено: 17:34, 11.06.2020

Влиятельный европейский политик, дипломат, бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт заявил, что преследование пятого президента Петра Порошенко со стороны Владимира Зеленского будут в центре внимания европейских партнеров.

На своей странице в Twitter Бильдт предупредил, что, если украинский президент повторит путь Виктора Януковича и будет преследовать лидера оппозиции, европейские соседи Украины будут принимать меры.

"Собирается ли президент Зеленский пойти по пути Януковича и бросить за решетку своего политического оппонента Петра Порошенко? Если это произойдет, нужно будет принять меры. Это дело будет в центре внимания в отношениях между ЕС и Украиной", – подчеркнул Бильдт.

Владимир Зеленский и Петр Порошенко

Напомним, ранее депутат Европейского парламента, влиятельный литовский политик Пятрас Ауштрявичюс предостерег администрацию Владимира Зеленского от политического преследования пятого президента Украины Петра Порошенко.

Также третий посол США в Украине Стивен Пайфер заявил, что Зеленский должен не преследовать Порошенко, а узнать, откуда у народного депутата Андрея Деркача появились записи разговоров на президентском уровне.

Twitter Карла Бильдта

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко 10 июня после так называемого "допроса" в Госбюро расследований, где ему незаконно пытались вручить подозрение, прибыл в Офис генпрокурора, чтобы встретиться с Ириной Венедиктовой.

Адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что представители ОГП пытались вручить подозрение пятому президенту в ГБР с нарушением закона.

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