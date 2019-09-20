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20 сентября • обновлено в 11:30
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"Бидося": "слуга народа" устал и оконфузился в Раде

7.5т Читать материал на украинском

Депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Алексей Устенко прилег отдохнуть на заседании Верховной Рады.

Кадр опубликовал на своей странице в Facebook фотограф Ян Доброносов. Украинцы в сети бурно отреагировали на "спящего" "слугу народа".

"Устал", – прокомментировал фото сам фотограф.

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"Бидося": "слуга народа" устал и оконфузился в Раде

"А что вы думали, легко быть нардепом", "Если такой слабенький, надо было сидеть дома и не идти в депутаты", "Переработал, тяжелая работа", "Не, ну а че? Молодой, зелёный – ему ещё по дискотекам бегать, а он на комитетах всю ночь", "Бидося, может, молоко выдавать за плохие условия труда", комментируют в сети.

Алексей Устенко является сыном Олега Устенко – внештатного советника (по экономическим вопросам) президента Украины Владимира Зеленского.

"Бидося": "слуга народа" устал и оконфузился в Раде
"Бидося": "слуга народа" устал и оконфузился в Раде
"Бидося": "слуга народа" устал и оконфузился в Раде
"Бидося": "слуга народа" устал и оконфузился в Раде

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава ОП Андрей Богдан заявил, что в "Слуге народа" есть психически больные люди.

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Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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Nemo Александр
Nemo Александр
Голодный обморок. Недоедает, бедняга. Зарплата маленькая.
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