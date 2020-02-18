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18 февраля • обновлено в 12:03
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Николай Томенко
Николай Томенко
Украинский политик Все статьи автора

Біда, коли в Уряді невігласи, але ще гірше, коли там брехуни

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Вся нинішня риторика і чергові обіцянки Уряду в контексті Звіту-2019 – це або маніпуляція цифрами, або відверта брехня. Найсумніше, що по багатьох позиціях подаються цифри Уряду, які не відповідають цифрам Державного агентства статистики. Або ж урядовці вибірково подають більш виграшні показники у порівняльному контексті.

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Пропоную розпочати з аналізу показників народжуваності й смертності як одного з визначальних критеріїв індексу людського розвитку.

січень-лютий 2019:

народжуваність – 286 777:

смертність – 533 764;

скорочення природного приросту – 246 987.

Це найгірший і найсумніший показник за останні роки.

Так, у 2018 році – скорочення природного приросту населення становило – 222 501;

в 2017 – 189 404;

в 2016 – 164 280;

в 2015 – 165 789.

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Показники в агросекторі:

зменшення поголів`я – 7%;

зменшення виробництва молока – 3,7%.

Триває скорочення шкіл, лікарень і бібліотек, особливо у сільській місцевості.

Фантастичні обіцянки Уряду обурюють ще більше.

1 000 000 робочих місць – дивись програму Ющенка.

4 000 км доріг – дивись обіцянку Гройсмана.

100 стадіонів нової формації – в бюджеті кошти не передбачено…

П.С. Нагадаю,що при бажанні Ви можете прочитати мої критичні статті щодо 144 реформ Порошенка; Бюджетів, Програм діяльності та звітів Урядів Яценюка й Гройсмана.

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Автор
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Украина
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