Вся нинішня риторика і чергові обіцянки Уряду в контексті Звіту-2019 – це або маніпуляція цифрами, або відверта брехня. Найсумніше, що по багатьох позиціях подаються цифри Уряду, які не відповідають цифрам Державного агентства статистики. Або ж урядовці вибірково подають більш виграшні показники у порівняльному контексті.
Пропоную розпочати з аналізу показників народжуваності й смертності як одного з визначальних критеріїв індексу людського розвитку.
січень-лютий 2019:
народжуваність – 286 777:
смертність – 533 764;
скорочення природного приросту – 246 987.
Це найгірший і найсумніший показник за останні роки.
Так, у 2018 році – скорочення природного приросту населення становило – 222 501;
в 2017 – 189 404;
в 2016 – 164 280;
в 2015 – 165 789.
Показники в агросекторі:
зменшення поголів`я – 7%;
зменшення виробництва молока – 3,7%.
Триває скорочення шкіл, лікарень і бібліотек, особливо у сільській місцевості.
Фантастичні обіцянки Уряду обурюють ще більше.
1 000 000 робочих місць – дивись програму Ющенка.
4 000 км доріг – дивись обіцянку Гройсмана.
100 стадіонів нової формації – в бюджеті кошти не передбачено…
П.С. Нагадаю,що при бажанні Ви можете прочитати мої критичні статті щодо 144 реформ Порошенка; Бюджетів, Програм діяльності та звітів Урядів Яценюка й Гройсмана.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.