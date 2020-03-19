18 вересня – Прем’єр-міністр доручив Мін`юсту підготувати законопроект про право Президента самостійно вводити надзвичайний стан в Україні. Такі дії неконституційні та протизаконні!

У відповідності з п.31 статті 85 Конституції України до повноважень Верховної Ради України належить "затвердження протягом двох днів з моменту звернення Президента України указів про введення надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях…"! У відповідності із чинним Законом "Про правовий режим надзвичайного стану" та його 5 і 6 статтями чітко прописано порядок введення надзвичайного стану:

1. Пропозиція РНБО або КМ.

2. Указ Президента з обов‘язково визначеними 5 пунктами обґрунтування та завдань.

3. Затвердження ВР.

Тому ініціативи Шмигаля про розробку законопроекта про виключне право Президента вводити надзвичайний стан є неконституційними і протизаконними. Нагадаю конституційним неукам і правовим телепням, що законопроект про внесення змін до Конституції мають право подавати лише Президент або не менше третини народних депутатів. (Дивись статтю 154 Конституції України). Отож, зрозуміло, що змінами до Закону не можна позбавити конституційного права ВР затверджувати надзвичайний стан, а законопроект про внесенння змін до Конституції КМ не має повноважень подавати. Я переконаний, що високопосадовці та й усі державні службовці мають складати тести на знання Конституції України! Інакше біда бідою й хаос із безвідповідальністю!

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