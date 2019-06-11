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Безвизовый режим с ЕС умножил ценность украинского паспорта – Порошенко на акции День рождения безвиза

1.1тЧитать материал на украинском

Украинцы 11 июня 2017 года не просто получили возможность пересекать границы стран Европы с биометрическими паспортами без визы. В этот день мы окончательно распрощались с политикой многовекторности, вредной для развития нашего государства.

Об этом Петр Порошенко сказал во время встречи с людьми, которые пришли на акцию "День рождения безвиза", сообщается на сайте "Европейской солидарности". Символическая акция прошла на новом столичном мосту возле Владимирской горки.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Пресс-служба "Европейской солидарности"

Порошенко поделился воспоминаниями о том, как два года назад президент Словакии открыл украинцам символические двери в Европу. "34 европейских страны в один день открыли свои границы владельцам украинских биометрических паспортов. Миллионы украинских граждан получили возможность воочию увидеть тот мир, который мы стремимся построить в Украине по стандартам ЕС", – подчеркнул Порошенко.

Он также напомнил о том, что и в Европе, и в Украине никто не верил в достижение критериев либерализации визового режима. На длинном пути украинская власть должна была выполнить 144 пункта безвизового плана – и именно команда Порошенко получила безвиз, несмотря на российскую агрессию на Донбассе.

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"Безвизовый режим с ЕС умножил ценность украинского паспорта. Он стал настоящим европейским паспортом", – подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что получение безвизового режима – это второй стратегический шаг после Соглашения об ассоциации на пути к членству Украины в ЕС и НАТО. У партии "Европейская солидарность" есть четкий план, как достичь критериев для получения членства в этих международных союзах в перспективе 7-10 ближайших лет. "Членство в ЕС и НАТО – это новые стандарты жизни. Это новое измерение безопасности и свободы граждан. Мы единой командой двигаем Украину в Европу. Наша команда защитит европейский выбор Украины и никому не позволит разрушить устои нашей государственности и вернуться к политике многовекторности", – подчеркнул лидер "Европейской солидарности".

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко провел важные переговоры по Украине, ЕС и НАТО. Для этого лидер партии "Европейская солидарность" встретился с экс-главой ЦРУ США, генералом Дэвидом Петреусом.

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Персона
Петр Порошенко
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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Дружинина Светлана
Дружинина Светлана
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Birxoff Oliver
Birxoff Oliver
свиньи. алкаш столько для вас сделал. а вы твари неблагодарные. не выбрали его?. ну и скоты вы, зато он вас за 5 лет не хило ограбил, так что ему похер на вас.
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Проститутки в Европе сразу подешевели!!!
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