Безвиз не отменяется, – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что безвизовому режиму Украины с Европейским союзом ничего не угрожает.

Об этом он сообщил в пятницу, 18 августа, во время часа вопросов к правительству.

"Безвиз не отменяется. Наши международные коллеги из европейского союза, Соединенных Штатов абсолютно откровенно заявляют о необходимости проведения прозрачного конкурса. Поэтому конечно, надо... Мы сейчас придерживались всех процедур, которые прописаны законодательством Украины. Далее вопрос остается к открытости и прозрачности конкурса", – заявил премьер-министр.

Шмыгаль выразил уверенность, что все будет проведено в рамках действующего законодательства и призвал дождаться результатов конкурсного отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Напомним, что прозрачное и соответствующее критериям избрание нового главы САП является одним из критериев предоставления 600 млн евро макрофинансовой помощи ЕС. Также это является одним из критериев по так называемому механизму приостановления безвиза со стороны Евросоюза.

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