Безвиз между Украиной и Японией: названы сроки

Народный депутат, сопредседатель группы по межпарламентским связям с Японией Леонид Емец заявил, что визовый режим между Украиной и Японией будет отменен до 2020 года.

Об этом он сказал во время презентации туристической привлекательности Японии, передает "Укринформ".

"Еще два года тому назад идея отмены виз для украинцев в Японии звучала фантастически. Но в 2017 уже успешно проведен год Японии в Украине, встречи на уровне Президента и Премьеров... Результатом мы увидим значительную либерализацию визового режима. И надеемся, что уже ближайшие Олимпийские игры, которые состоятся в Токио в 2020 году, украинцы смогут посетить абсолютно свободно, наслаждаясь гостеприимством наших друзей в Японии", - отметил он.

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Чрезвычайный и полномочный посол Японии в Украине Сумме Шигеки надеется, что в скором времени можно будет ввести прямой авиарейс между Киевом и Токио.

"С 1 января этого года Япония ввела облегчение процедуры выдачи визы украинским гражданам, которые посещают Японию. Благодаря этому в первом квартале 2018 года Японию посетили на 30% больше украинцев, чем в прошлом году... Мы надеемся, что благодаря увеличению количества украинцев, которые посещают Японию, нам удастся совсем отказаться от визовых въездных процедур и даже ввести прямой рейс между Киевом и Токио", - заявил он.

Отметим, Япония упростила визовые требования для краткосрочного пребывания граждан Украины с 1 января 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, Япония выделит Украине более 500 тысяч долларов в рамках второго этапа финансирования Программы поддержки проектов безопасности человека “Кусаноне”.