Всплыли подробности ареста экс-нардепа Крючкова в Германии

Бывший народный депутат от БЮТ Дмитрий Крючков находится по стражей в тюрьме баварского городка Розенхайм с 14 апреля.

Крючков около года скрывался от украинского правосудия в Германии и был задержан на границе с Австрией, когда ехал в Зальцбург. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что с бывшим нардепом "злую шутку" сыграл кризис беженцев, так как именно по этой причине был введен усиленный контроль на границе Австрии с Германией. После задержания он был доставлен в тюрьму, а правоохранители подали в Высший земельный суд Мюнхена запрос на арест до времени, пока из Украины поступят документы на экстрадицию.

В Украине Крючкова подозревают в создании коррупционной схеме в сфере энергетики, которая нанесла госкомпании "Запорожьеоблэнерго" ущерб на сумму 346 млн грн.

Как сообщал "Обозреватель", расследование присвоения имущества компании было начато НАБУ в январе 2016 года.

Летом 2016 года НАБУ объявило Крючкова в розыск как главного фигуранта коррупционной схемы по выведению средств "Запорожьеоблэнерго". Ранее по искам НАБУ суды расторгли договоры переуступки между "Энергосетью" Крючкова и "Запорожьеоблэнерго". На 116 млн грн на банковских счетах "Энергосети" наложен арест.

Напомним, 23 февраля 2017 года "Интерпол" объявил Крючкова в международный розыск. 21 апреля 2018 г. стало известно о задержании экс-нардепа в Германии.