Бежал от ФБР: СМИ объяснили, почему Коломойский вернулся в Украину

Украинский олигарх Игорь Коломойский вернулся в Украину якобы по той причине, что столкнулся с высоким риском выдачи ФБР в Израиле.

Об этом сообщается на Telegram-канале The Newsroom. Журналисты пишут, что объем информации о схемах миллиардера якобы является настолько большим, что местный Моссад уже был готов передать его американским коллегам, несмотря на то, что Израиль никому не выдает своих граждан. К тому же, именно по этой причине Коломойский в свое время переехал туда из Швейцарии.

"Коломойский вернулся в Украину в расчете, что Зеленский не выдаст его США из чувства благодарности за помощь ему во время выборов. Однако, очевидно, что американцам такой замысел не нравится. Тем более, что по возвращении Коломойский уже успел надавать пинков двум знакомым друга Трампа Рудольфа Джулиани, которые пытались организовать его встречу с Зеленским", – говорится в материале.

Новости Зеленского предупредили об опасности людей Коломойского

Также отмечается, что два этих человека уже подали в Государственное бюро расследований заявления об угрозе их жизни со стороны олигарха. В свою очередь Джулиани публично призывает нового президента отмежеваться от Коломойского и избавиться от его людей в своем окружении. Именно поэтому, как говорят источники, Джулиани был очень зол, когда Зеленский назначил бывшего адвоката олигарха Андрея Богдана главой Администрации президента.

Игорь Коломойский News.liga.net.

"США продолжают "облагать" Коломойского по кругу, как на охоте, и этот круг постепенно сужается. По нашим данным, два дня назад в Париже Джулиани имел разговор по поводу олигарха не только с главой украинской САП Назаром Холодницким, но и с французским прокурором. Что он хотел накопать на Коломойского во Франции – неизвестно. Может, обсуждал детали экстрадиционного соглашения между двумя странами. Чем завершится этот процесс – покажет время, однако именно в результате этого процесса можно будет определить настоящий степень влияния Коломойского на Зеленского", – подытожили журналисты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в ночь на 16 мая в Украину из Израиля вернулся олигарх Игорь Коломойский. Он не был в стране с июня 2017 года.

Позже выяснилось, что в Украину Коломойский прилетел не один. Журналист назвал фамилии сопровождающих.

Около 20:00 16 мая стало известно, что олигарх прибыл в Киев – его самолет UR-PRT приземлился в аэропорту "Борисполь".

Напомним, ранее Коломойский заявлял, что вернется в случае победы Владимира Зеленского на выборах президента.

Он также говорил, что обязательно приедет в Украину, как только объявят официальные результаты второго тура голосования.

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