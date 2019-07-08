"Без войны и в Европе": Зеленский дал громкие обещания украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Украина-ЕС выразил надежду, что до следующей аналогичной встречи наша страна уже будет в Евросоюзе, а через год закончится война на Донбассе.

С такими заявлениями он выступил перед участниками мероприятия в понедельник, 8 июля (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Это с 1997 года уже 21 саммит в целом, но первый для меня лично. Говорят, что новичкам везет. Я и моя команда настроены действовать быстро и эффективно. Так что, возможно, 22-й саммит нам и не понадобится, потому что Украина уже будет неотъемлемой частью Европы", – заявил он.

Владимир Зеленский

Зеленский также рассказал о своих планах по урегулированию конфликта с Россией на Донбассе. Отвечая на вопрос о первых шагах, президент одним из моментов обозначил вопрос пенсий и соцвыплат.

Так, он напомнил, что для получения пенсий в Украине переселенцы с оккупированных территорий не должны пребывать там более 60 дней.

"Мы предложили следующий шаг: давайте расширим возможность людям быть людьми. Мы предложили срок в один год, хотя я очень надеюсь, что через год у нас уже не будет этой войны", – сказал Зеленский.

Кроме того, он выразил мнение, что необходимо упростить порядок ввоз продуктов на оккупированные территории.

"Здесь у нас очень простое предложение. Надо, чтобы у нас был перечень продуктов, которые нельзя провозить, а не наоборот", – пояснил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский пообещал в сентябре 2019 года решить проблему с транзитом газа из России.

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