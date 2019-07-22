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Без вариантов: Разумков сделал громкое заявление об амнистии для террористов "Л/ДНР"

1.9т Читать материал на украинском

Амнистия не может распространяться на участников незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

Такое заявление о террористах "Л/ДНР" сделал лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков в эфире ток-шоу "Свобода слова" в понедельник, 22 июля.

"Если мы говорим об амнистии для боевиков, людей, которые замешаны в военных преступлениях, я думаю, что другого варианта быть не может - никакие амнистии в данном плане не распространяются ни в Украине, ни за рубежом", - заявил он.

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Дмитрий Разумков

Дмитрий Разумков

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Как сообщал OBOZREVATEL, по данным ЦИК "Слуга народа" будет иметь большинство в Верховной Раде 9-го созыва - около 250 мест.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Дмитрий Разумков
Место
Украина
Тег
Партия "Слуга народа"
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