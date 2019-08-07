"Без п*дъебок!" Экс-ведущий "1+1" влип в скандал со "слугой народа". Опубликована переписка

Экс-ведущий "Право на владу" на "1+1" Сергей Иванов попал в громкий скандал, обозвав новоизбранного депутата от партии "Слуга народа" Максима Бужанского "ватником".

Как выяснилось, до выборов его мнение было другим и он всячески пытался организовать встречу с ним. Соответствующую переписку с просьбами опубликовал на своей странице в Facebook сам Бужанский.

"Друзья, мне тут сказали, что изгнанный с "1+1" бывший ведущий "Право на владу" Сергей Иванов, в своем интервью (изданию "Politeka Online" – Ред.) на 14-й минуте 30-й секунде сказал, что "коллективный Бужанский представляет нездоровые силы в парламенте". Будете смеяться, но еще месяц назад, мечтая попасть в парламент, Иванов оценивал меня немножко иначе. И почему-то не относил меня к нездоровым силам в парламенте", – написал новоизбранный депутат.

Максим Бужанский и Сергей Иванов

В опубликованной переписке Иванов просит Бужанского отбросить личную неприязнь и провести встречу, так как "нам скоро плыть в одной лодке".

Как известно, Иванов работал на телеканале "1+1" с октября 2016 года, где вместе с Натальей Мосейчук вел программу "Право на власть". 30 июля текущего года он сообщил на своей странице в Facebook, что уходит с телепроекта.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бужанский во время предвыборной кампании несколько раз попадал в громкие скандалы. Например, он высказался против Дня памяти и примирения. Кроме того, будущий нардеп выступал против переименования России в Украине в Московию, а затем опозорился "нацистским" скандалом.

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