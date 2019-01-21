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"Без особых статусов": Гриценко сказал, как вернет Донбасс

1.3тЧитать материал на украинском

Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко рассказал, как вернет Донбасс в случае победы на выборах президента.

Об этом говорится в предвыборной программе Гриценко, опубликованной на его сайте.

При этом политик не исключил и военного способа в комплексе мер по возвращению временно оккупированных территорий Донбасса под контроль властей Украины.

"Капитулянтского возвращения Донбасса не будет - оккупированные территории вернем без "особых статусов" дипломатическими, военными, экономическими, санкционные средствами совместно с зарубежными партнерами. Это возможно осуществить в течение 5-летнего президентского срока", - говорится в программе Гриценко.

Читайте на OBOZREVATEL также, что ответили в команде Гриценко на обвинения министра внутренних дел Украины Арсена Авакова по поводу предвыборной агитации.

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Персона
Анатолий Гриценко
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Хочется воскликнуть «А компот!», в смысле – «А парад в Москве!»
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Толя, Толя, пять лет это не серьёзно. Вот Вова Зеленский серьёзный парень, сказал шо поедет к Путину и сразу всё порешает, угу, для убедительности ещё и на колени встанет.
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