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23 марта • обновлено в 20:01
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Без масок и полными автобусами: OBOZREVATEL заснял нарушителей из Кабмина. Фото и видео

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Согласно новым правилам ограничения движения общественного транспорта в Киеве, в одном автобусе не может быть больше 10 человек. Причем, все они должны быть в масках, а без спецпропуска в транспорт пускать не должны. Однако, сотрудники Кабинета министров Украины не стали придерживаться общепринятых правил.

OBOZREVATEL удалось снять, как от Кабмина в разные части Киева организована развозка. Однако, в этих автобусах находится явно больше 10 человек, а некоторые пассажиры сидят без масок.

Водитель Василий не смог ответить сколько людей везет в своем автомобиле: "Давайте потом", - ушел он от вопроса. Однако, рассказал, что ездит дважды в день: отвозит сотрудников КМУ на работу и забирает их оттуда вечером.

Нарушители возле Кабмина

Нарушители возле Кабмина

Нарушители возле Кабмина

Нарушители возле Кабмина

Нарушители возле Кабмина

Нарушители возле Кабмина

Когда корреспондент OBOZREVATEL спросил у одного из чиновников про наличие маски, тот начал доставать её из сумки. Некоторые же и так не делали - садились в автобус с открытым лицом. При этом, случалось такое, что люди зашторивали окна, лишь бы их не снимали.

Не на камеру чиновники признаются: никаких отдельных указаний по поведению они не получали.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как киевляне отнеслись к новым запретам - нарушителей почти не было.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Карантин в Украине
Место
Украина Киев
Теги
карантин вирус
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