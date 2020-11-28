Итак. Более 16 000 новых больных в день. Еще мало? Чего ждем? 30 000? 50 000? 100 000? Или у кого-то осталось представление, что все будет хорошо и так, без локдауна? Что "все само пройдет", или Дед Мороз заберет?

Нет, детки. Не пройдет и не заберет. Будет хуже и хуже, причем быстро.

Все это просто прогнозировать. Если не ввести жесткийо карантин сейчас, после Нового года и Рождества (массовые празднества, развлечения, теплые встречи и т.д.) мы всей страной будем путешествовать к кладбищам. Либо с гробами родных/близких, или непосредственно в гробах. Нравится? Ставь лайк!

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