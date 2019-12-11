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11 декабря • обновлено в 16:57
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Виталий Тысячный
Виталий Тысячный
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Переговоры Зеленского и Путина: что вам не показали по телевизору

4.2т
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Встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина — топ-тема украинских СМИ. Обсуждают абсолютно всё — от курьезов вокруг иностранных лидеров и заканчивания результатами переговоров.

Такие встречи для Украины очень важны. С одной стороны — возможность хоть как-то сдвинуть ситуацию по Донбассу с мертвой точки. С другой — еще раз заявить о себе международному сообществу.

Детали, к счастью, доступны и журналистам со всего мира. Мы можем не только неофициально пообщаться с участниками встречи, но и обратить внимание на закулисье переговоров. Кто и с кем общается, о чем говорят и как.

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Именно поэтому OBOZREVATEL решил поделиться интересными наблюдениями с закулисья "нормандской встречи" Зеленского, Путина, Макрона и Меркель:

  • Ажиотаж был только в украинских и российских СМИ. По правде говоря — европейские издания и телеканалы (в частности французкие) говорили о встрече как о рядовом событии;

  • Российских СМИ было очень много. В Кремле очень тщательно и ответственно подходят к освещению деятельности Путина. У него есть целый "кремлевский пул", который пропускают на мероприятия такого уровня без очереди. И да, журналисты все время кричат;

Российские СМИ

Российские СМИ

  • У украинских СМИ с этим проблемы, и координация их работы с Офисом президента хромала. Та и пула как такого нет. Все добирались своих ходом, а узнавали новости из закрытой французкой беседы журналистов в WhatsApp или росСМИ;

  • Интересно было наблюдать за французкой полицией. Когда из толпы выбежала активистка Femen с криками "Stop Putin's wars" - сотрудник спецслужбы без проблем повалил ее на землю и держал, пока на помощь не прибежали коллеги. Было это вот так:

  • Елисейский дворец, круассаны... Нет, журналистов изначально поили водой с кофе и сахаром. С одной стороны мы туда не кушать приехали, но после 5 часов на морозе хотелось бы и поесть. Французкая сторона выставила фуршет где-то к 6-7 вечера по парижскому времени;

Изначальный фуршет для СМИ

Изначальный фуршет для СМИ

Переговоры Зеленского и Путина: что вам не показали по телевизору

  • После окончания всех встреч, делегации лидеров закрылись в кабинках и писали итоговый документ. В украинском секторе сидели глава СБУ Иван Баканов, замглавы ОП Кирилл Тимошенко, глава МВД Арсен Аваков и другие;

Украинская делегация составляет финальный комюнике

Украинская делегация составляет финальный комюнике

  • На пресс-конференции президент Владимир Зеленский был очень уставшим, но пытался держаться молодцом. Видно было, что переговоры прошли тяжело, да и ответственность была колоссальной. По правую руку от президента находилась украинская делегация;

  • По информации участников встречи, общались за закрытыми дверями в присутствии делегаций, по 7 человек с каждой стороны. Личное общение президентов длилось где-то 15-20 минут;

Украинская делегация

Украинская делегация

  • Владимир Путин выглядил собранным, немногословным и уставшим. Как бы это странно не звучало, но интересно было наблюдать как президент России зашел в туалет... в сопровождении 6 человек. Есть даже целое видео:

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Автор
Виталий Тысячный Виталий Тысячный
Тема
Эксклюзив
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Франция Париж
Теги
переговоры по Донбассу нормандский формат
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