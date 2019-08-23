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"Без компромиссов!" Человек Суркова назвал цель России по Донбассу

3.4т Читать материал на украинском

У российской власти есть важная задача на оккупированном Донбассе: добиться для него особого статуса, который закрепят в Конституции Украины. Чтобы его потом нельзя было легко и мгновенно отменить.

Такое мнение высказал российский политолог, директор Центра политической конъюнктуры России Алексей Чеснаков в интервью изданию "Актуальные комментарии". Отвечая на вопрос о Минских соглашениях он подчеркнул, что их нужно обязательно соблюдать.

"Именно выполнять — по полной программе, жестко, без компромиссов. Использовать весь потенциал Минских соглашений. И не играть с Украиной в поддавки, как многие предлагают", – сказал он.

Человек Суркова назвал цель России по Донбассу

Человек Суркова назвал цель России по Донбассу

По мнению российского политолога, задача Украины — не дать Донбассу особый статус. Он добавил, что поэтому украинские власти "вертятся" и предлагают особый статус только на переходный период или после полного разоружения наемников.

"У России задача противоположная — добиться для Донбасса особого статуса. Настоящего, постоянного, твердого. Закрепленного в украинской Конституции и украинских законах четко и безоговорочно. Чтобы потом нельзя было отменить сразу, как только поддержка России прекратится, как это хотят на самом деле украинцы", – заявил Чеснаков.

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Он отметил, что экономистам кажется, что "Украине надо подыграть, ведь она ведет себя почти ласково".

"Призывают пойти Киеву навстречу, согласиться на легкий и ненапряжный для него алгоритм выполнения Минского комплекса мер. То есть только сделать вид, что мы обеспечили права Донбасса и побыстрее уйти из процесса в надежде, что заграница нас полюбит", – подытожил Чеснаков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Чеснаков заявлял, что Донбасс не вернется в Украину, если террористическим "Л/ДНР" не предоставят политические права в ее составе.

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Место
Украина
Тег
Донбасс
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
рф заявляет что она не сторона конфликта а значит никаких требований она не имеет права выдвигать в связи с минским бреднями,они не сторона конфликта значит и не могут ничего решать по Минску раз их там нет))))а минские бредни выполнять никто не будет т.к. они не реальны))))))
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Гражданин ЕС
Гражданин ЕС
Артеллерист Моня, зачем тогда Украина подписалась под ними?
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Обозовцы вы то сами читали Минские соглашения. Похоже по вашему заголовку что нет.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
ХА ХА ХА ХА ХА ХА ОЙ ЦМОРА ХА ХА ХА ХА,да никто не даст никаких статусов Донбассу не смешите)))это не реально)))не потому что нельзя сделать а по тому что если дат статус нет тогда смысла вообще их брать обратно))))ну какой смысл их тогда кормить отстраивать если они в любой момент могут слинять в Россию???это не реально))))на это никто не пойдет
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