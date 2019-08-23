"Без компромиссов!" Человек Суркова назвал цель России по Донбассу

У российской власти есть важная задача на оккупированном Донбассе: добиться для него особого статуса, который закрепят в Конституции Украины. Чтобы его потом нельзя было легко и мгновенно отменить.

Такое мнение высказал российский политолог, директор Центра политической конъюнктуры России Алексей Чеснаков в интервью изданию "Актуальные комментарии". Отвечая на вопрос о Минских соглашениях он подчеркнул, что их нужно обязательно соблюдать.

"Именно выполнять — по полной программе, жестко, без компромиссов. Использовать весь потенциал Минских соглашений. И не играть с Украиной в поддавки, как многие предлагают", – сказал он.

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По мнению российского политолога, задача Украины — не дать Донбассу особый статус. Он добавил, что поэтому украинские власти "вертятся" и предлагают особый статус только на переходный период или после полного разоружения наемников.

"У России задача противоположная — добиться для Донбасса особого статуса. Настоящего, постоянного, твердого. Закрепленного в украинской Конституции и украинских законах четко и безоговорочно. Чтобы потом нельзя было отменить сразу, как только поддержка России прекратится, как это хотят на самом деле украинцы", – заявил Чеснаков.

Он отметил, что экономистам кажется, что "Украине надо подыграть, ведь она ведет себя почти ласково".

"Призывают пойти Киеву навстречу, согласиться на легкий и ненапряжный для него алгоритм выполнения Минского комплекса мер. То есть только сделать вид, что мы обеспечили права Донбасса и побыстрее уйти из процесса в надежде, что заграница нас полюбит", – подытожил Чеснаков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Чеснаков заявлял, что Донбасс не вернется в Украину, если террористическим "Л/ДНР" не предоставят политические права в ее составе.

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