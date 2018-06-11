Без колорадов: Ляшко рассказал, какой должна быть политика для производителей

Народный депутат, лидер Радикальной партии Олег Ляшко убежден, что государственная политика для национальных производителей должна предусматривать низкие процентные ставки по кредитам, льготное налогообложение, бесплатное подключение к энергосетям и комфортные условия для инвестиций.

Об этом он заявил во время визита на черкасскую фабрику агрохимикатов группы компаний "Укравит", сообщает пресс-служба Радикальной партии Олега Ляшко.

Это предприятие было создано без государственной поддержки с общей суммой инвестиций в $7 млн. И сейчас оно является лучшим среди производителей минудобрений. Сотрудники пожаловались нардепу, что вместо государственной поддержки чиновники только требуют взятки.

Пресс-служба РПЛ

"Ваше предприятие я ставлю в пример, как надо верить и любить родную страну, инвестировать, несмотря на противодействие, требования взяток и недоступны кредитные ресурсы. Чем меньше колорадов будет на полях и у власти - тем качественнее картофель и жизни украинцев! Мы должны продавать на экспорт наши химудобрения и все остальное, а не импортировать. Это рабочие места и валютная выручка, а значит стабильная гривна, зарплата и налоги. Не побираться по кредитам, чтобы взамен поднимать цены на газ, продавать землю или поднимать пенсионный возраст, а самим создавать рабочие места и инвестировать в производство", - отметил лидер Радикальной партии.

Олег Ляшко разработал ряд законопроектов, которые поощрят иностранцев инвестировать в украинские предприятия.

"Я сделаю все, чтобы люди могли пойти в банк и взять кредит под 3%, как у зарубежных конкурентов, а не под 20%, как сейчас в Украине, инвестировать, строить предприятия, создавать рабочие места, производить продукцию, платить умеренные налоги. Чем больше мы производим своей продукции, тем сильнее наша страна", - сказал он.

Пресс-служба РПЛ

Ляшко отметил, что нынешняя государственная политика предусматривает только торговлю "сырьем, дешевой рабочей силой и национальными интересами".

"Мы предлагаем другую политику, которая позволит создавать рабочие места не за границей, а в Украине. Это закон об индустриальных парках, льготный пятилетний период без уплаты налогов, бесплатное подключение к энергосетям, чтобы не тратили космические деньги за подключение к воде, свету и не ходили годами оформлять разрешения. Я хочу, чтобы вас не за границу звали, а здесь вам создавали максимально комфортные условия. Тогда мы будем жить, как за рубежом", - резюмировал Ляшко.