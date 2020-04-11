Без дистанции, маски на бороде: поездка Зеленского в палаточный городок озадачила сеть. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский 11 апреля ознакомился с функционированием палаточного городка для инфекционных больных коронавирусом COVID-19 в 66-м Военно-мобильном госпитале в Донецкой области.

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Пресс-служба Офиса президента опубликовала в Facebook соответствующее видео, под которым вспыхнула бурная дискуссия. Часть украинцев похвалила главу государства, другие – раскритиковали его и команду за несоблюдение карантинных мер (чтобы посмотреть запись, доскролльте до конца)

Скрины видео

Как сообщалось, президент ознакомится с оперативной обстановкой на одном из участков разведения сил и средств сторон на Донбассе. Кроме того, Зеленский обсудит создание объектов военной инфраструктуры военно-морской базы "Восток" ВМС Вооруженных сил Украины.

В комментариях украинцы устроили дискуссию о целесообразности нахождения президента в период карантина среди большого скопления людей.

"Вроде закон не позволяет собираться больше двух людей, а тут скопление. Несправедливо", – написал пользователь.

Другие назвали поездку Зеленского показухой: "Они для показухи даже бордюры покрасили и ленточку натянули".

"Проконтролируйте чиновников у ВИП-палатах, может им еще чем-то помочь", – отмечают в комментариях.

Также пользователи раскритиковали то, что у части сопровождающих президента маски были на бороде, а не прикрывали лицо.

"Очень классная мода носить маски на бороде, немного прикрывая рот, в главное – очень "безопасно", – подчеркнул комментатор.

Скрин с Facebook

Скрин с Facebook

Скрин с Facebook

Скрин с Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Зеленский проверился на наличие коронавируса COVID-19.

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