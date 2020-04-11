Главная Новости
11 апреля • обновлено в 13:07
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Без дистанции, маски на бороде: поездка Зеленского в палаточный городок озадачила сеть. Видео

4.8т
Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский 11 апреля ознакомился с функционированием палаточного городка для инфекционных больных коронавирусом COVID-19 в 66-м Военно-мобильном госпитале в Донецкой области.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Пресс-служба Офиса президента опубликовала в Facebook соответствующее видео, под которым вспыхнула бурная дискуссия. Часть украинцев похвалила главу государства, другие – раскритиковали его и команду за несоблюдение карантинных мер (чтобы посмотреть запись, доскролльте до конца)

Без дистанции, маски на бороде: поездка Зеленского в палаточный городок озадачила сеть

Скрины видео

Как сообщалось, президент ознакомится с оперативной обстановкой на одном из участков разведения сил и средств сторон на Донбассе. Кроме того, Зеленский обсудит создание объектов военной инфраструктуры военно-морской базы "Восток" ВМС Вооруженных сил Украины.

В комментариях украинцы устроили дискуссию о целесообразности нахождения президента в период карантина среди большого скопления людей.

"Вроде закон не позволяет собираться больше двух людей, а тут скопление. Несправедливо", – написал пользователь.

Другие назвали поездку Зеленского показухой: "Они для показухи даже бордюры покрасили и ленточку натянули".

"Проконтролируйте чиновников у ВИП-палатах, может им еще чем-то помочь", – отмечают в комментариях.

Также пользователи раскритиковали то, что у части сопровождающих президента маски были на бороде, а не прикрывали лицо.

"Очень классная мода носить маски на бороде, немного прикрывая рот, в главное – очень "безопасно", – подчеркнул комментатор.

Без дистанции, маски на бороде: поездка Зеленского в палаточный городок озадачила сеть

Скрин с Facebook

Без дистанции, маски на бороде: поездка Зеленского в палаточный городок озадачила сеть

Скрин с Facebook

Без дистанции, маски на бороде: поездка Зеленского в палаточный городок озадачила сеть

Скрин с Facebook

Без дистанции, маски на бороде: поездка Зеленского в палаточный городок озадачила сеть

Скрин с Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Зеленский проверился на наличие коронавируса COVID-19.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Тема
Коронавирус
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
президент Офис президента вирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
18
10
Смешно
0
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Политика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 2511.

    Вылечились: 79. Умерли: 73.

  • В мире заболели 1,7 миллиона человек, погибли – более 103 тысяч

  • В Израиле заявили о создании вакцины от COVID-19. Будет готова через 90 дней

  • У людей, переболевших коронавирусом без симптомов, выявлена патология

  • Как коронавирус передается в супермаркете: наглядное видео

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги