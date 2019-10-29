"Без денег забирают нашу прибыль!" Тимошенко обратилась к украинцам с важным заявлением

ВО "Батькивщина" заявила, что направит в Конституционный суд представление, которое позволит отменить законы о хищении национального достояния.

Об этом лидер партии Юлия Тимошенко сообщила во время прямого эфира на телеканале ICTV (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Она отметила, что приватизация украинской ГТС, распродажа сельскохозяйственной земли и стратегических объектов противоречат Конституции и подрывают национальную безопасность Украины.

По ее словам, "Батькивщина" будет использовать все имеющиеся инструменты, чтобы оставить стратегическую собственность в руках народа, ведь сейчас речь идет даже не о распродаже, а о фактической краже национального достояния. Именно так политик назвала возможную передачу украинской ГТС в управление транснациональным корпорациям.

Юлия Тимошенко

"Это не приватизация. Это, по сути, без денег забрали наш прибыль, нашу ГТС, наше влияние на энергетическом поле европейского континента. Мы против этого", – заявила политик и заметила, что на последней неделе Рада приняла в первом чтении закон, по которому 49% ГТС отдается иностранным компаниям.

Тимошенко сообщила, что "Батькивщина" подготовила ряд поправок к законопроекту, которые позволят изменить его содержание, и надеется на поддержку парламентом новой редакции документа.

Еще одной угрозой для страны лидер партии назвала законопроект о продаже сельскохозяйственной земли. По ее словам, накануне аграрный комитет рекомендовал парламенту принять закон, по которому 72% территории Украины фактически уйдет с молотка, при этом ее владельцами смогут стать иностранцы, а в одни руки будут продавать до 210 тыс. гектаров земли. Она подчеркнула, что стране надо идти совсем другим путем.

"Надо вырастить собственных фермеров, малых и средних сельхозпроизводителей. Они должны не торговать сырьем, а перерабатывать его и предлагать потребителю готовую продукцию. Это может дать миллионы рабочих мест. У нас 28 тыс. фермерских хозяйств налоги платят, а в Польше – 1.5 млн" , – напомнила лидер "Батькивщины".

Особенно опасным Тимошенко назвала уже подписанный президентом закон об отмене перечня объектов стратегической собственности, запрещенных к приватизации. В нем, в частности, предлагается продать 124 предприятия "Укроборонпрома", "Энергоатом", нефтепровод "Дружба", Укрпочту, Укрзализныцю, все научно-исследовательский комплекс страны и тому подобное.

Лидер партии обратилась к президенту и правительству с требованием или отменить этот закон, или же рассмотреть уже подготовленный "Батькивщиной" законопроект об утверждении нового перечня запрещенных к приватизации объектов, имеющих стратегическое значение для государства.

В то же время партия будет обращаться в Конституционный суд с требованием признать законы, которые лишают Украину национального достояния, неконституционными и что должны быть отменены.

Как писал OBOZREVATEL, парламентский Комитет по вопросам социальной политики поддержал поправку Юлии Тимошенко, которая освобождает упрощенцев-ФЛП от штрафных санкций.

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