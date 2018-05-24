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Бессрочно: Украина ввела санкции против главного пропагандиста Кремля

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Украина заблокировала активы одного из главных пропагандистов Кремля - генерального директора российского международного информационного агентства "Россия" Дмитрия Киселева и запретила ему въезд в страну.

Об этом говорится в указе президента Украины №126/2018.

Согласно указу, в отношении Киселева применены: блокирование активов – временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов на въезд на территорию Украины; другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленные законом.

Санкции в отношении него введены на бессрочный срок.

Как сообщал OBOZREVATEL, Совет национальной безопасности и обороны Украины впервые ввел санкции против украинского бизнесмена, владельца группы компаний "Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания" Сергея Курченко, который находится в международном розыске.

Также Украина ввела ограничительные меры против семи российских олигархов, которые были включены в санкционный список Соединенных Штатов.

Кроме того, Украина лишила всех госнаград певца Иосифа Кобзона.

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на Обозревателе.

Темы
Санкции против Россиироссийская пропаганда
Персона
Дмитрий Киселев
Место
Украина
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