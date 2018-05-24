Бессрочно: Украина ввела санкции против главного пропагандиста Кремля

Украина заблокировала активы одного из главных пропагандистов Кремля - генерального директора российского международного информационного агентства "Россия" Дмитрия Киселева и запретила ему въезд в страну.

Об этом говорится в указе президента Украины №126/2018.

Согласно указу, в отношении Киселева применены: блокирование активов – временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов на въезд на территорию Украины; другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленные законом.

Санкции в отношении него введены на бессрочный срок.

Как сообщал OBOZREVATEL, Совет национальной безопасности и обороны Украины впервые ввел санкции против украинского бизнесмена, владельца группы компаний "Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания" Сергея Курченко, который находится в международном розыске.

Также Украина ввела ограничительные меры против семи российских олигархов, которые были включены в санкционный список Соединенных Штатов.

Кроме того, Украина лишила всех госнаград певца Иосифа Кобзона.