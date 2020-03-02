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2 марта • обновлено в 08:14
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Бессмертный уличил Россию в подготовке новой атаки на Донбассе: названа дата

2.8т
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Бывший представитель Украины в Трехсторонний контактной группе в Минске Роман Безсмертный заявил, что Россия готовится к продолжению агрессии, которое может начаться уже ближе к лету.

Своим мнением он поделился в эфире "Радио Свобода" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Бессмертный отметил, что Россия активно наращивает силы на границах с Беларусью и Украиной и может атаковать сразу после принятия изменений в Конституцию.

Бессмертный уличил Россию в подготовке новой атаки на Донбассе

Бессмертный уличил Россию в подготовке новой атаки на Донбассе

24 канал

"Очевидно, что она готовится к продолжению агрессии в западном (украинском) направлении. Кроме того, Россия в полевых условиях держит полумиллионный контингент живой силы. С моей точки зрения, они подержат паузу до 9 мая, завершат изменения в Конституцию, и нам следует ожидать ухудшения ситуации на фронте", – предупредил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший командующий войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что Россия вряд ли решится на полномасштабное вторжение в Украину со стороны Черного моря, однако если Запад не покажет противодействия, Кремль продолжит агрессию в оккупированном Крыму и на Донбассе.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Роман Бессмертный
Место
Украина
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
500 000 в полевых условиях? Этот человек вообще представляет, о чем говорит? Он полмиллиона человек в поле видел? У украинских политиков речевая медвежья болезнь, у каждого второго. Порошенко "видел" в Донбассе 700 танков спрятанных, этот полмиллиона солдат в полях. Как эти полмиллиона кормить в поле месяцами, где они спят, а главное - зачем их там держать столько времени?
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