Бывший представитель Украины в Трехсторонний контактной группе в Минске Роман Безсмертный заявил, что Россия готовится к продолжению агрессии, которое может начаться уже ближе к лету.

Своим мнением он поделился в эфире "Радио Свобода" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Бессмертный отметил, что Россия активно наращивает силы на границах с Беларусью и Украиной и может атаковать сразу после принятия изменений в Конституцию.

Бессмертный уличил Россию в подготовке новой атаки на Донбассе 24 канал

"Очевидно, что она готовится к продолжению агрессии в западном (украинском) направлении. Кроме того, Россия в полевых условиях держит полумиллионный контингент живой силы. С моей точки зрения, они подержат паузу до 9 мая, завершат изменения в Конституцию, и нам следует ожидать ухудшения ситуации на фронте", – предупредил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший командующий войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что Россия вряд ли решится на полномасштабное вторжение в Украину со стороны Черного моря, однако если Запад не покажет противодействия, Кремль продолжит агрессию в оккупированном Крыму и на Донбассе.

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