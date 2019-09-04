"Прокладывает путь Януковича": Бессмертный предупредил Зеленского об опасности

Попытка президента Украины Владимира Зеленского узурпировать власть может окончиться плачевно для него самого. Ведь совсем скоро народ начнет возлагать ответственность за все провалы или несбывшиеся надежды личного на него.

Такое предостережение озвучил бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Роман Бессмертный в интервью "Эспрессо".

"Я в принципе не понимаю тезис о необходимости Зеленскому в условиях парламентско-президентского государства концентрировать усилия на себе, потому что есть простая вещь – права порождают обязанности. Через полгода все будут требовать решения не от правительства: не от парламента, а от президента Зеленского. Отсюда он точно так прокладывает себе дорогу, как прокладывал Янукович. Это – огромная ошибка", – сказал дипломат.

Бессмертный также подчеркнул, что, несмотря на нынешнюю инертность общества, если вновь избранное политическое руководство и новоизбранный президент Зеленский пойдут по пути концентрации власти, это очень быстро приведет к тому, что он получит черную метку от украинцев. По его словам, Марш Защитников Украины доказал, что среди народа найдутся те, кто поставит власть на место.

Роман Бессмертный

Что касается парламента, то его монобольшинство, по мнению Бессмертного, также не стоит считать окончательно сформировавшимся и готовым выполнять любое требование Зеленского. Ведь оно полностью отражает настроения современного рассредоточенного украинского общества.

"Давайте посмотрим на сегодняшний парламент и однопартийное большинство, которое называется "Слуга народа"? Оно такое же внутри, как и все украинское общество. Там собраны представители совершенно разных, более того, иногда противоположных политических платформ, поэтому нетрудно спрогнозировать расструктуризирование внутри этого так называемого однопартийного большинства", – полагает Бессмертный.

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