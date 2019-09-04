"Разорвать слабого": Бессмертный предупредил Зеленского о вызовах для Украины

Президенту Украины Владимиру Зеленскому и остальной власти сейчас предстоит противостоять сразу нескольким угрозам, нависшим над государственностью страны.

Ведь Россия пытается воспользоваться разбалансированием сил в глобальной мировой безопасности и вынудить ведущие страны мира решить судьбу Украины без ее участия. Такое предупреждение озвучил бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Роман Бессмертный в интервью "Эспрессо".

"Ситуация нынешняя, когда и континентальная, и региональная, и глобальная системы безопасности фактически развалились, дают очень большие шансы всем разорвать слабого", – отметил он.

Бессмертный считает неслучайным тот факт, что даже "Большая семерка" впервые за всю историю в тексте заявления озвучила позицию об Украине как поручение немецкому и французскому правительствам добиться проведения встреч Нормандского формата.

Владимир Зеленский

"То есть это уже свидетельство того, что мы проигрываем и становимся не их субъектом, а мы становимся объектом, который пытаются каким-то образом использовать и в распределении сил, и в новой "дележке", которую навязывает Кремль всему миру", – обеспокоился дипломат.

Вместе с тем он сомневается в том, что президента Украины Владимира Зеленского устроит такое положение дел. Однако это не уменьшает тех вызовов, с которыми ему придется справиться.

"Я не верю в то, что украинец захочет управлять провинцией и так просто сдастся Кремлю. Хотя, зная, что такое Кремль и не веря ни одному слову, которое оттуда провозглашается, я понимаю, какие вызовы сейчас стоят перед Зеленским и перед новым парламентом, и перед правительством", – резюмировал Бессмертный.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бессмертный также считает, что попытка президента Украины Владимира Зеленского узурпировать власть может окончиться плачевно для него самого. Ведь совсем скоро народ начнет возлагать ответственность за все провалы или несбывшиеся надежды личного на него. Это приведет к повторению пути Януковича.

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