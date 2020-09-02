Бессмертный – о войне на Донбассе: протесты в Беларуси могут продвинуть победу Украины

Ситуация с протестами в Беларуси может сыграть на руку Украине в противостоянии с Россией. Ведь именно сейчас наша страна может еще больше сплотиться с западными партнерами.

Такое мнение в интервью для OBOZREVATEL озвучил представитель Украины в политической подгруппе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе в 2015-2016 и 2019 годах Роман Бессмертный. Он также подчеркнул, что, отвлекшись на Беларусь, Кремлю пришлось в каком-то смысле поставить войну на Донбассе на паузу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Действительно, ситуация сейчас такова, что и "нормандский формат", и ТКГ, и сама Беларусь, и ситуация вокруг нее при активном продуманном поведении Киева могут серьезно продвинуть в сторону украинской победы", – считает Бессмертный.

Бывший представитель Украины в ТКГ добавил, что для него очевиден тот факт, что политическое руководство России надолго увязло в ситуацию с Беларусью. Ведь с одной стороны Москве очень хочется пойти агрессивной атакой на протестующих, но с другой стороны это невозможно, поскольку США и Европа заняли очень жесткую позицию.

"Отсюда активное действие Украины в Центральной Европе вместе с поляками и литовцами дает украинской стороне колоссальные дивиденды в этом отношении. Оно позволяет Украине провести белорусскую тематику за руку через Совет Безопасности ООН, через ОБСЕ, через Совет Европы", – подытожил Бессмертный.

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