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10 сентября • обновлено в 22:23
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Бессмертный назвал большую ошибку Зеленского при обмене пленными

33.7т Читать материал на украинском

Включение пленных украинских моряков в списки на обмен было огромной ошибкой президента Украина Владимира Зеленского.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал бывший участник Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Безсмертный.

Дипломат отметил, что Россия и так должна была выдать моряков согласно решению трибунала.

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"Он (Зеленский. – Ред.) хотел сделать как лучше, а в результате объединил желание освободить 24 моряков и других людей. При этом он забыл, что Россия и без того безусловно должна освободить моряков, потому что есть соответствующее решение трибунала. А за его неисполнение наступают серьезные санкции. Да, наступят они не сразу. Но это могло бы помочь расширить круг союзников Украины и базу для давления на Россию. Однако этот фактор был выпущен из виду, Снова всплыло слово "обмен" и моряки были включены в соответствующие списки. Это была огромная ошибка!" – указал политик.

Безсмертный отметил, что из-за ошибки с моряками Украине будет сложнее обращаться в международные инстанции.

"Потому что нам там скажут – вы же не соблюдаете процесса реализации международных решений", – подчеркнул он.

Обмен пленными

Обмен пленными

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина и Россия в субботу, 7 сентября, провели обмен пленными по формуле 35 на 35. Украине отдали всех захваченных Россией моряков и 11 политзаключенных.

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Тема
Обмен пленными
Персоны
Роман Бессмертный Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
пленные моряки военнопленные
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Путину легко с Зеленским,почти как с Януковичем а может и легче,будет.
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Александрович Валера
Александрович Валера
Во как бывших ковбасит
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Ткаченко Олександр
Ткаченко Олександр
п. Роман Бессмертний - знаний авторитет у питаннях внутрішньої і зовнішньої політики як носій державницької політики і у даному випадку виступає з позиції пріоритету інтересів держави по відношенню до інтересів особи і особистості. Вбачаю, що саме це лежить в незгоді п. Романа з підходом президента до проблеми полонених моряків. Тобто суспільство підійшло до моменту, коли потрібно вирішувати дилему "особа для держави" чи "держава для особи". Радянська ментальність, як і ментальність всякої тоталітарної держави будується саме на пріорітеті держави, але схоже, що прийшов час визначити заново, як тепер модно говорити, "червоні лінії"
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