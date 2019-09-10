Бессмертный назвал большую ошибку Зеленского при обмене пленными

Включение пленных украинских моряков в списки на обмен было огромной ошибкой президента Украина Владимира Зеленского.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал бывший участник Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Безсмертный.

Дипломат отметил, что Россия и так должна была выдать моряков согласно решению трибунала.

"Он (Зеленский. – Ред.) хотел сделать как лучше, а в результате объединил желание освободить 24 моряков и других людей. При этом он забыл, что Россия и без того безусловно должна освободить моряков, потому что есть соответствующее решение трибунала. А за его неисполнение наступают серьезные санкции. Да, наступят они не сразу. Но это могло бы помочь расширить круг союзников Украины и базу для давления на Россию. Однако этот фактор был выпущен из виду, Снова всплыло слово "обмен" и моряки были включены в соответствующие списки. Это была огромная ошибка!" – указал политик.

Безсмертный отметил, что из-за ошибки с моряками Украине будет сложнее обращаться в международные инстанции.

"Потому что нам там скажут – вы же не соблюдаете процесса реализации международных решений", – подчеркнул он.

Обмен пленными

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина и Россия в субботу, 7 сентября, провели обмен пленными по формуле 35 на 35. Украине отдали всех захваченных Россией моряков и 11 политзаключенных.

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