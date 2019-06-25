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Беспрецедентные меры: дипломат рассказал об "ответке" Украины за возвращение России в ПАСЕ

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На решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о возвращении в эту структуру Российской Федерации Украина должна ответить комплексом конкретных действий.

В связи с этим министр иностранных дел Павел Климкин отозвал посла при СЕ на консультации в Киев. Об этом на своей странице в Facebook сообщил постоянный представитель страны при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

"У меня есть много историй о ПАСЕ… О том, как вчера ночью в пустом коридоре ПАСЕ плакала помощница одного члена ассамблеи, который упорно "топил" за россиян, потому что ей было стыдно за шефа... Но главное – будущее", – написал Кулеба.

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"Моя личная позиция такова: мы должны ответить не только словом, а комплексом конкретных действий. Ответить не эмоционально и поспешно, а взвешенно и цинично", – подчеркнул он.

По словам постпреда, на консультациях в Киеве он будет заниматься "финализацией плана дальнейших действий".

Возвращение РФ в ПАСЕ

Возвращение РФ в ПАСЕ

Коллаж

Кулеба отметил, что вызов посла на консультации относительно будущих параметров участия Украины в Совете Европы является беспрецедентным.

"Такое мы делаем впервые с 1995 года, когда вступили в организацию. И это четкий сигнал", – сказал он.

"Не могу точно сказать, что в конечном итоге будет, но точно знаю, что три ключевых правила остаются неизменными: опираемся на реальность; нас бьют – мы бьем; играем до конца", – резюмировал Кулеба.

Напомним:

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская делегация объявила бойкот ПАСЕ из-за России. Также члены делегации срочно обратились к президенту Владимиру Зеленскому, парламенту и правительству.

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Персоны
Дмитрий КулебаПавел Климкин
Место
Украина
Теги
ПАСЕРоссияМинистерство иностранных дел УкраиныполитикаСовет Европы
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Не знаю где увидел плакающую дуру этот идиот А вот весь мир вчера ржал над Геращенкой...которую прилюдно...при Скабеевой послал французский полицейский)))))))))))))))))))))))))))
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей, Я вообще то думал что дура Геращенко останется навсегда символом упадка на колени...Ан нет...она сама себя переплюнула...прося помощи у полицая на французском языке и получив в ответ посыл на три буквы...на том же французском)))
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Ш. Олег
Ш. Олег
Предлагаю пойти на самые радикальные меры: 1) всем составом делегации сложить с себя полномочия представителей Украины в ПАСЕ; 2) внести изменения в Конституцию, вычеркнув и предав анафеме пассаж о курсе страны на вхождение в ЕС; 3) спеть хором "Путин (Меркель, Макрон, далее - по списку) ла-ла-ла!" и наложить по куче под каждым посольством (торговым центром, рестораном… ) стран-предателей; 4) устроить самосожжение Климкина Берёзой на Майдане; 5) вновь сформированной делегации Украины в ПАСЕ взять у МВФ кредит в 10 миллиардов и на оставшиеся после распила деньги перекупить всех, кого купила Россия; 6) повторно спеть "ла-ла-ла", усесться на берегу Днепра и ждать, пока мимо поплывут трупы врагов… :)
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Ш. Олег
Ш. Олег
Ангеловський Володимир, и не думайте, что мне доставляют радость неудачи Украины - они печалят меня неимоверно. И приводят в бешенство - как можно подобных идиотов и профанов отправлять в Европу отстаивать интересы Украины??? Это же позорище. Потому и результаты такие.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Ангеловський Володимир, очень даже может быть. Во всяком случае, второй день уже трусит мелкой дрожью, когда наблюдаю по телевизору за поведением украинской делегации на Парламентской Ассамблее Совета Европы…
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CARGO 100
CARGO 100
... "финализацией плана дальнейших действий". Этож надо такое ляпнуть ...Да и чё им заниматься? Финал уже рядом, встречайте ...
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