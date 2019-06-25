Беспрецедентные меры: дипломат рассказал об "ответке" Украины за возвращение России в ПАСЕ

На решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о возвращении в эту структуру Российской Федерации Украина должна ответить комплексом конкретных действий.

В связи с этим министр иностранных дел Павел Климкин отозвал посла при СЕ на консультации в Киев. Об этом на своей странице в Facebook сообщил постоянный представитель страны при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

"У меня есть много историй о ПАСЕ… О том, как вчера ночью в пустом коридоре ПАСЕ плакала помощница одного члена ассамблеи, который упорно "топил" за россиян, потому что ей было стыдно за шефа... Но главное – будущее", – написал Кулеба.

"Моя личная позиция такова: мы должны ответить не только словом, а комплексом конкретных действий. Ответить не эмоционально и поспешно, а взвешенно и цинично", – подчеркнул он.

По словам постпреда, на консультациях в Киеве он будет заниматься "финализацией плана дальнейших действий".

Возвращение РФ в ПАСЕ Коллаж

Кулеба отметил, что вызов посла на консультации относительно будущих параметров участия Украины в Совете Европы является беспрецедентным.

"Такое мы делаем впервые с 1995 года, когда вступили в организацию. И это четкий сигнал", – сказал он.

"Не могу точно сказать, что в конечном итоге будет, но точно знаю, что три ключевых правила остаются неизменными: опираемся на реальность; нас бьют – мы бьем; играем до конца", – резюмировал Кулеба.

Напомним:

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская делегация объявила бойкот ПАСЕ из-за России. Также члены делегации срочно обратились к президенту Владимиру Зеленскому, парламенту и правительству.

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