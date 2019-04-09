"Бесполезен для профессионалов": Гройсман раскритиковал Данилюка в команде Зеленского

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман скептически отнесся к тому, что экс-министр финансов Александр Данилюк стал советником кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Также он оценил перспективы сотрудничества новоиспеченного политика с бывшим министром экономического развития и торговли Айварасом Абромавичусом. Свою позицию глава правительства озвучил во время рабочего визита в Днепр 9 апреля.

"Я был председателем Верховной Рады, а Абромавичус был министром экономики. Мы нормально работали. По Данилюку, то должен сказать, что ему еще надо работать много над своими профессиональными качествами, чтобы стать человеком, который может что-то кому-то советовать", — сказал Гройсман.

"Думаю, что с предыдущими должностями он не справился, хотя в свое время советовал и Виктору Януковичу, и Петру Порошенко, сейчас ищет кому бы посоветовать. Считаю, что его способности вряд ли могут быть полезными для профессиональных людей", — добавил премьер-министр.

Владимир Гройсман

Гройсман считает, что независимо от того, кто становится советниками политиков, на самом деле все будет зависеть от того, кого назначат исполнителями определенных проектов и кто в итоге станет первым лицом.

Также Гройсман прокомментировал ситуацию с предстоящими дебатами Зеленского и действующего президента Петра Порошенко.

"Мыслей много, где проводить дебаты, как это делать. Дискуссия между кандидатами — это демократическая практика. Это нормально проводить дебаты. Тем более, что этого требует законодательство. Думаю, здесь нет другого ответа", — сказал глава украинского правительства.

Что касается его взгляда на необходимость прохождения всеми госслужащими теста на наркотическую и алкозависимость, то Гройсман также поддержал такую инициативу. "О зависимости — это хорошо, и это не проблема", — улыбаясь отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский намекнул, что в случае его победы Данилюк может стать министром иностранных дел. Также кандидат на пост президента подчеркнул, что "Сашу (Данилюка. ‒ Ред.) как министра финансов очень любит".

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