Беспокоит Украина: рассекречены детали нашумевшей встречи Трампа и Путина

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин на встрече обсудят вторжение РФ в Украину, а также вмешательство в американские выборы.

Главы государств проведут встречу один на один, сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома, пишет Politico.

"Президент (Дональд Трамп. - Ред.) решил, что пришло подходящее время для личного общения (с Путиным. - Ред.) ", - подчеркнул источник.

Владимир Путин и Дональд Трамп "112 Украина"

Отмечается, что на переговорах Трамп затронет вопросы о контроле за вооружением.

Также будут затронуты темы о войне на Донбассе и в Сирии и российское вмешательство в выборы президента США.

Напомним, встреча Трампа и Путина запланирована на 14 июля. Она состоится в Хельсинки (Финляндия).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Трамп сделал скандальное признание перед встречей с Путиным, заявив, что любит Россию.