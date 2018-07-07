Беспокоит Украина: рассекречены детали нашумевшей встречи Трампа и Путина

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин на встрече обсудят вторжение РФ в Украину, а также вмешательство в американские выборы.
Главы государств проведут встречу один на один, сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома, пишет Politico.
"Президент (Дональд Трамп. - Ред.) решил, что пришло подходящее время для личного общения (с Путиным. - Ред.) ", - подчеркнул источник.
Владимир Путин и Дональд Трамп
"112 Украина"
Отмечается, что на переговорах Трамп затронет вопросы о контроле за вооружением.
Также будут затронуты темы о войне на Донбассе и в Сирии и российское вмешательство в выборы президента США.
Напомним, встреча Трампа и Путина запланирована на 14 июля. Она состоится в Хельсинки (Финляндия).
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Трамп сделал скандальное признание перед встречей с Путиным, заявив, что любит Россию.
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