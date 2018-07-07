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Беспокоит Украина: рассекречены детали нашумевшей встречи Трампа и Путина

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Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин на встрече обсудят вторжение РФ в Украину, а также вмешательство в американские выборы.

Главы государств проведут встречу один на один, сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома, пишет Politico.

"Президент (Дональд Трамп. - Ред.) решил, что пришло подходящее время для личного общения (с Путиным. - Ред.) ", - подчеркнул источник.

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Отмечается, что на переговорах Трамп затронет вопросы о контроле за вооружением.

Также будут затронуты темы о войне на Донбассе и в Сирии и российское вмешательство в выборы президента США.

Напомним, встреча Трампа и Путина запланирована на 14 июля. Она состоится в Хельсинки (Финляндия).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Трамп сделал скандальное признание перед встречей с Путиным, заявив, что любит Россию.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир ПутинДональд Трамп
Место
США
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проект украина закрыть, руководителей усыпить
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определят границы протекторатов на территории бывшей украины
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Klins Sergei
Klins Sergei
Украина-це деталь.И таки подержана.Приспособить бо в утиль?В утиль-ржавчине подвержена.
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