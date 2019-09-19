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19 сентября • обновлено в 23:17
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"Бешеный принтер дает сбои": Томенко объяснил демарш "Слуги народа" в Раде

1.7т Читать материал на украинском

Члены монобольшинства в Верховной Раде намеренно провалили несколько голосований, поскольку депутаты от "Слуги народа" хотели показать, что с ними надо считаться.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV политический и общественный деятель Николай Томенко. По его словам, "это эмоциональные вещи, все – живые люди".

Политик привел в пример парламентскую ситуацию предыдущих созывов: "Когда вам смску присылают, а там плюсы, минусы и так далее… Вам вообще никто не сказал, почему голосовать, как голосовать".

"У нормальных людей оно вызывает возмущение. Почему не собраться на фракции и не сказать – это законопроект очень важный, давайте его в первом чтении примем? А вам просто крестики и нолики присылают. Я думаю, это эмоциональная реакция на ситуацию", – считает он.

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На вопрос, можно ли расценивать действия "слуг народа" как саботаж, Томенко ответил: "Ну да. Есть позиция у меня. Я самостоятельный человек, со мной надо считаться как с депутатом – я не зверушка, не кнопочка зеленая".

"Бешеный принтер уже начал давать сбои..." – добавил политик.

"Бешеный принтер дает сбои": Томенко объяснил демарш "Слуги народа" в Раде

facebook.com/sluganarodu.official

Как сообщал OBOZREVATEL, на минувшей пленарной неделе монобольшинство в Верховной Раде впервые провалило несколько законопроектов, не собрав 226 или более голосов "за".

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV
Персона
Николай Томенко
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа Монобольшинство
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Дело не во мнении, просто они начинают понимать, что являются властью
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