Береза раскусил постановку с "замурованным" рестораном Тищенко: появилось видео
Бывший внефракционный народный депутат Украины Борислав Береза уличил своего экс-коллегу из РПЛ Олега Ляшко в постановочности ролика с "замурованным" входом в ресторан "Велюр". Заведение принадлежит действующему парламентарию от "Слуги народа" Николаю Тищенко.
На своем Telegram-канале Береза отметил, что на самом деле Ляшко и его соратники заблокировали не основной вход в ресторан, а на летнюю террасу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Ой, как неудобно получилось. Специально подъехал к ресторану "Велюр". И выяснил, что вход в ресторан не закрыт и не замурован. В процессе шоу закрыли вход на летнюю террасу, который и так был закрыт. А вход в ресторан работает. И все остальное тоже", – написал экс-нардеп.
По его словам, первыми подвох заметили люди, которые живут поблизости с "Велюром". Именно они и рассказали об этом Березе.
"Так я узнал, что это было шоу. Для доверчивых и наивных. А теперь и вы об этом знаете", – резюмировал он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ляшко обнародовал видео, на котором показательно "замуровал" дверь ресторана "Велюр" Тищенко блоками и монтажной пеной, отметив, что карантин одинаков для всех.
Ранее журналисты засняли, как в заведение "Велюр" на Льва Толстого, которое принадлежит Тищенко, приезжают политики и представители олигархов.
Украинцы бурно отреагировали на громкую новость в сети: одни пользователи назвали это "пиром во время чумы", другие задались вопросом – а как теперь власть будет уговаривать других предпринимателей не работать и нести убытки.
Тищенко, в свою очередь, опроверг информацию о том, что его элитный ресторан "Велюр" работает вопреки введенному в Украине карантину.
На своей странице в Instagram он написал пост, в котором обвинил журналистов "Бигус.Инфо" в продажности.
Позже нардеп внезапно изменил свою позицию относительно скандала с его рестораном "Велюр", поблагодарив журналистов за расследование.
Напомним, диапазон цен на определенные блюда в ресторане Тищенко в 10 раз выше, чем в среднем киевском кафе.