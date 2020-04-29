Береза раскусил постановку с "замурованным" рестораном Тищенко: появилось видео

Бывший внефракционный народный депутат Украины Борислав Береза уличил своего экс-коллегу из РПЛ Олега Ляшко в постановочности ролика с "замурованным" входом в ресторан "Велюр". Заведение принадлежит действующему парламентарию от "Слуги народа" Николаю Тищенко.

На своем Telegram-канале Береза отметил, что на самом деле Ляшко и его соратники заблокировали не основной вход в ресторан, а на летнюю террасу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Вход на летнюю террасу "Велюра", который "замуровал" Ляшко Скриншот видео

"Ой, как неудобно получилось. Специально подъехал к ресторану "Велюр". И выяснил, что вход в ресторан не закрыт и не замурован. В процессе шоу закрыли вход на летнюю террасу, который и так был закрыт. А вход в ресторан работает. И все остальное тоже", – написал экс-нардеп.

По его словам, первыми подвох заметили люди, которые живут поблизости с "Велюром". Именно они и рассказали об этом Березе.

"Так я узнал, что это было шоу. Для доверчивых и наивных. А теперь и вы об этом знаете", – резюмировал он.

Вход в сам ресторан Скриншот видео

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