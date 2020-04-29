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29 апреля • обновлено в 16:21
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Береза раскусил постановку с "замурованным" рестораном Тищенко: появилось видео

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Бывший внефракционный народный депутат Украины Борислав Береза уличил своего экс-коллегу из РПЛ Олега Ляшко в постановочности ролика с "замурованным" входом в ресторан "Велюр". Заведение принадлежит действующему парламентарию от "Слуги народа" Николаю Тищенко.

На своем Telegram-канале Береза отметил, что на самом деле Ляшко и его соратники заблокировали не основной вход в ресторан, а на летнюю террасу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Вход на летнюю террасу "Велюра", который "замуровал" Ляшко

Вход на летнюю террасу "Велюра", который "замуровал" Ляшко

Скриншот видео

"Ой, как неудобно получилось. Специально подъехал к ресторану "Велюр". И выяснил, что вход в ресторан не закрыт и не замурован. В процессе шоу закрыли вход на летнюю террасу, который и так был закрыт. А вход в ресторан работает. И все остальное тоже", – написал экс-нардеп.

По его словам, первыми подвох заметили люди, которые живут поблизости с "Велюром". Именно они и рассказали об этом Березе.

"Так я узнал, что это было шоу. Для доверчивых и наивных. А теперь и вы об этом знаете", – резюмировал он.

Вход в сам ресторан

Вход в сам ресторан

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Олег Ляшко Николай Тищенко Борислав Береза
Место
Украина Киев
Тег
Ресторан "Велюр"
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