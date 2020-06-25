Депутат прошлого созыва Верховной Рады Борислав Береза заявил, что готов поддержать президента Украины Владимира Зеленского, если тот научится брать на себя ответственность соответственно своей должности.

Иронический ролик в стиле видеостримов самого главы государства он опубликовал на странице в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Ему сейчас тяжело. Его критикуют. А я его поддержу. Как? Как могу. Видосиком", – отметил депутат 8 созыва ВРУ.

В своем выступлении Береза прежде всего сказал, что часто критикует президента, потому что есть за что. Он вспомнил казус, который допустил Зеленский в своих выступлениях – в частности, о дальнобойщиках-"засранцах". А также последний скандал вокруг его партии "Слуга народа", когда глава фракции и нардеп обсуждали женские качества своей коллеги, однако никто никого не наказал.

Береза попросил Зеленского спрашивать совета у экспертов по тем вопросам, в которых он сам не разбирается. Ведь это, подчеркнул он, поможет президенту выглядеть более опытным.

"Делайте хоть что-то из этого, что я говорю. Потому что уже устали украинцы смотреть на то, что происходит в стране. Очень стыдно большинству за власть", – отметил Береза.

В конце своего спича, давая советы президенту, он перешел на русский язык, подчеркнув, что так часто делает и Зеленский.

"Научитесь наконец осознавать, на какой вы должности. Пора браться за ум и вспомнить, что вы президент Украины, пусть и случайно, но ответственность должна все же у вас появиться. Время уже пришло. Вот в этом мы готовы вас поддержать", – подытожил Береза свое видеообращение-пародию к президенту.

Как сообщал OBOZREVATEL, электоральный рейтинг президента Украины Владимира Зеленского опустился до уровня менее 40 процентов, свидетельствуют данные КМИС. Так, от социологических замеров в прошлом месяце рейтинг президента потерял 5% поддержки.