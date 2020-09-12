Береза поймал Ермака на утаивании правды об итогах встречи по Донбассу в Берлине

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак по итогам переговоров в Берлине не раскрыл реальных договоренностей о выборах на временно оккупированных территориях Донбасса, о встрече в "нормандском формате" и об обмене пленными.

Об этом написал на своей странице в Facebook экс-нардеп, кандидат в мэры Киева Борислав Береза. По его словам, речь идет о шагах, которые могут расцениваться как сдача национальных интересов.

Выборы в ОРДЛО

Береза утверждает, что Ермак согласился выполнить требование террористов и Кремля о пересмотре постановления Верховной Рады о местных выборах. Согласно обещанию, которое он дал, парламент Украины проголосует за постановления и согласится, что на оккупированных территориях пройдут сначала выборы, а потом деоккупация.

"В случае, если Верховная Рада проголосует за изменение постановления о выборах в ОРДЛО под нажимом Ермака и других, то это будет государственная измена и эту Раду можно выносить. Ведь это будет сдача национальных интересов. А если будет попытка легитимизировать принятие постановления Верховной Рады через референдум, то сносить надо и тех, кто это будет пытаться инициировать", – написал бывший парламентарий.

Встреча в "нормандском формате"

Ермак заявил, что конкретных договоренностей по срокам нет, но все якобы свидетельствует о том, что процесс движется вперед.

Однако советник президента России Дмитрий Козак, напомнил Береза, заявил, что вопрос проведения саммита "нормандской четверки" в Берлине вообще не обсуждался в ходе встречи 11 сентября и нет "оснований для его проведения".

"Это значит, что Ермак выдает желаемое за действительное и врет всем – и нам, и своему шефу. Мы ведь понимаем, что Кремлю эта встреча не нужна, а вот Зеленскому она необходима. Путин играет с Зеленским, маня его новой "нормандской встречей" и получая желаемое", – сделал вывод политик.

Провал обмена пленными

Береза также подчеркнул, что главе Офиса президента не удалось договориться по обмену пленными или хотя бы продвинуться в этом процессе. Это якобы подтвердил и источник в ОПУ.

"Но Ермак сказал, что на встрече обсуждали освобождение лиц, удерживаемых Россией и боевиками. Это значит, что либо у нас нет никого, кого бы хотел забрать Кремль, либо россияне будут сейчас повышать ставки и требовать от Зеленского каких-то действий и решений, после которых согласятся начать обсуждать что-либо", – объяснил Береза.

Как сообщал OBOZREVATEL: