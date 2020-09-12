Береза поймал Ермака на лжи об итогах встречи по Донбассу в Берлине

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак по итогам переговоров в Берлине не раскрыл реальных договоренностей о выборах на временно оккупированных территориях Донбасса, о встрече в "нормандском формате" и об обмене пленными.

Об этом написал на своей странице в Facebook экс-нардеп, кандидат в мэры Киева Борислав Береза. По его словам, речь идет о шагах, которые могут расцениваться как сдача национальных интересов.

Выборы в ОРДЛО

Береза утверждает, что Ермак согласился выполнить требование террористов и Кремля о пересмотре постановления Верховной Рады о местных выборах. Согласно обещанию, которое он дал, парламент Украины проголосует за постановления и согласится, что на оккупированных территориях пройдут сначала выборы, а потом деоккупация.

"В случае, если Верховная Рада проголосует за изменение постановления о выборах в ОРДЛО под нажимом Ермака и других, то это будет государственная измена и эту Раду можно выносить. Ведь это будет сдача национальных интересов. А если будет попытка легитимизировать принятие постановления Верховной Рады через референдум, то сносить надо и тех, кто это будет пытаться инициировать", – написал бывший парламентарий.

Встреча в "нормандском формате"

Ермак заявил, что конкретных договоренностей по срокам нет, но все якобы свидетельствует о том, что процесс движется вперед.

Однако советник президента России Дмитрий Козак, напомнил Береза, заявил, что вопрос проведения саммита "нормандской четверки" в Берлине вообще не обсуждался в ходе встречи 11 сентября и нет "оснований для его проведения".

"Это значит, что Ермак выдает желаемое за действительное и врет всем – и нам, и своему шефу. Мы ведь понимаем, что Кремлю эта встреча не нужна, а вот Зеленскому она необходима. Путин играет с Зеленским, маня его новой "нормандской встречей" и получая желаемое", – сделал вывод политик.

Провал обмена пленными

Береза также подчеркнул, что главе Офиса президента не удалось договориться по обмену пленными или хотя бы продвинуться в этом процессе. Это якобы подтвердил и источник в ОПУ.

"Но Ермак сказал, что на встрече обсуждали освобождение лиц, удерживаемых Россией и боевиками. Это значит, что либо у нас нет никого, кого бы хотел забрать Кремль, либо россияне будут сейчас повышать ставки и требовать от Зеленского каких-то действий и решений, после которых согласятся начать обсуждать что-либо", – объяснил Береза.

Как сообщал OBOZREVATEL:

11 сентября, в Берлине состоялись переговоры советников лидеров стран "нормандской четверки".

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что на встрече должны были обсудить гибель украинских военных во время перемирия на Донбассе.

После завершения переговоров Ермак сказал, что их главным результатом якобы стало продление режима тишины на Донбассе.

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