Берегите горло и голодайте не больше 2 дней: Супрун дала советы будущим депутатам

И. о. министра здравоохранения Ульяне Супрун дала депутатам 9-го созыва Верховной Рады Украины советы, как избежать стресса на работе.

Она рассказала на своей странице в Facebook о рисках для здоровья и как их уменьшить, чтобы справляться с любыми испытаниями (процесс голосования бюджета или общение с детективами НАБУ).

Первая порция советов касается собственного здоровья, ведь это, по ее словам, - прежде всего личная ответственность.

Питайтесь сбалансировано. Рацион должен быть построен на минимально обработанной растительной пище, крупах, цельнозерновом хлебе, маслах и различных источниках белка. При этом ежедневное употребление красного мяса увеличивает риск рака.

Если вы захотите объявить голодовку протеста, не держите ее дольше, чем двое суток. В рамках этого периода голодать полезно.

Мойте руки. Здороваться за руку нужно, учитывая этикет. Но помните, что через грязные руки передаются гепатит А, вирус гриппа и другие вирусы простудных заболеваний, Salmonella и кишечная палочка. Мыть руки нужно каждый раз после туалета, после прихода на работу, перед едой.

Посещайте семейного врача. Семейный врач поможет следить за давлением, распознает преддиабетическое состояние, направит на прививку, даст электронный рецепт для бесплатного получения препаратов по программе "Доступные лекарства".

Вакцинируйтесь. С началом сессии следует пройти прививку от гриппа, ведь большое скопление людей - это лучшая ситуация для распространения вируса. Вы можете сделать также прививки от гемофильной инфекции типа В.

Люди, занимающиеся контактными видами спорта, и медицинские работники должны делать прививки от гепатита В. Драки возле трибуны подпадают под категорию "контактные виды спорта".

Гуляйте, но не прогуливайте заседания. Длительное сидение вредит здоровью: оно меняет осанку, ухудшает кровообращение в малом тазу и ногах, сводит на нет энергозатраты и приводит к набору веса. Поэтому в кулуарах и комитетах делайте приседания, отжимания, планки, выходите на пробежку в Мариинский парк.

Откажитесь от курения. Это зависимость от вещества, без которой мозг находится в состоянии упадка, рассеянности и тревожности. Именно курение является причиной того, что без сигареты плохо. Кроме этого, курение повышает общую преждевременную смертность, смертность от 17 видов рака, способствует развитию атеросклероза, целлюлита, старению кожи и болезни периферических сосудов.

Сведите потребление алкоголя к минимуму, а лучше откажитесь вообще. Безопасной дозы алкоголя не существует. Болезни, связанные с алкоголем, являются одной из ведущих причин смертности в Украине.

Алкоголь не улучшает пищеварение, зато увеличивает вероятность рака, деменции, заболеваний печени, вызывает тревожность, нарушения сна и обезвоживания. Из-за алкоголя растут агрессия и шанс попасть в аварию. Никогда не садитесь за руль, если выпили.

Соблюдайте правила дорожного движения. Из отеля "Киев" можно безопасно и быстро добраться до рабочего места. В других случаях придется пользоваться общественным транспортом или автомобилем. В автомобиле следует быть пристегнутым даже на заднем сиденье, не отвлекаться по телефону и соблюдать правила дорожного движения.

"Нет" каблукам. Высокие каблуки увеличивают риск травмы ног, ослабление сухожилий, деформируют стопу, а тесная неудобная обувь вредит кровообращению и работоспособности.

Берегите горло. Говорить с трибуны трудно, особенно если приходится кричать. Уберечь голосовые связки от боли помогут регулярные вокальные упражнения, разогрев, занятия спортом и тренировки дыхания. В случае дисфонии (срыва голосовых связок) важно не срываться на шепот и крики, избегать алкоголя и кофеина, и пить достаточно воды или чая.

Улучшайте память без ноотропов. Изучить множество законов и решений суда, которые отменяют - большая задача, особенно для новых лиц в политике. Лучше память стимулируют такие вещи: делать что-то одно, а не переключаться на многие задачи, строить ассоциации, делать записи от руки, рисовать модели (а не выдумывать схемы), достаточно спать и полноценно питаться.

Нехватка витамина В1, например, будет мешать развитию нейронных сетей. Важно также регулярно тренироваться и голодать, ведь это стимулирует образование нейротрофина BDNF.

Не откладывайте дела на потом. Не только потому, что работа созыва может быть досрочно прекращена, а потому, что прокрастинация является одним из путей развития сердечно-сосудистых и ментальных болезней. Ведь человек постоянно испытывает стресс и чувство, что что-то теряется, а стресс отражается в теле.

Не делайте несколько дел одновременно. Например, ведение бизнеса, развитие страницы в Instagram, и работа над законопроектами одновременно подорвут ваше здоровье, и помешают здоровому сну и физической активности. Мозг лучше делает что-то одно в определенный промежуток времени.