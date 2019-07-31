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Берегите горло и голодайте не больше 2 дней: Супрун дала советы будущим депутатам

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И. о. министра здравоохранения Ульяне Супрун дала депутатам 9-го созыва Верховной Рады Украины советы, как избежать стресса на работе.

Она рассказала на своей странице в Facebook о рисках для здоровья и как их уменьшить, чтобы справляться с любыми испытаниями (процесс голосования бюджета или общение с детективами НАБУ).

Первая порция советов касается собственного здоровья, ведь это, по ее словам, - прежде всего личная ответственность.

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Ульяна Супрун

Ульяна Супрун

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  • Питайтесь сбалансировано. Рацион должен быть построен на минимально обработанной растительной пище, крупах, цельнозерновом хлебе, маслах и различных источниках белка. При этом ежедневное употребление красного мяса увеличивает риск рака.

  • Если вы захотите объявить голодовку протеста, не держите ее дольше, чем двое суток. В рамках этого периода голодать полезно.

  • Мойте руки. Здороваться за руку нужно, учитывая этикет. Но помните, что через грязные руки передаются гепатит А, вирус гриппа и другие вирусы простудных заболеваний, Salmonella и кишечная палочка. Мыть руки нужно каждый раз после туалета, после прихода на работу, перед едой.

  • Посещайте семейного врача. Семейный врач поможет следить за давлением, распознает преддиабетическое состояние, направит на прививку, даст электронный рецепт для бесплатного получения препаратов по программе "Доступные лекарства".

  • Вакцинируйтесь. С началом сессии следует пройти прививку от гриппа, ведь большое скопление людей - это лучшая ситуация для распространения вируса. Вы можете сделать также прививки от гемофильной инфекции типа В.

  • Люди, занимающиеся контактными видами спорта, и медицинские работники должны делать прививки от гепатита В. Драки возле трибуны подпадают под категорию "контактные виды спорта".

  • Гуляйте, но не прогуливайте заседания. Длительное сидение вредит здоровью: оно меняет осанку, ухудшает кровообращение в малом тазу и ногах, сводит на нет энергозатраты и приводит к набору веса. Поэтому в кулуарах и комитетах делайте приседания, отжимания, планки, выходите на пробежку в Мариинский парк.

  • Откажитесь от курения. Это зависимость от вещества, без которой мозг находится в состоянии упадка, рассеянности и тревожности. Именно курение является причиной того, что без сигареты плохо. Кроме этого, курение повышает общую преждевременную смертность, смертность от 17 видов рака, способствует развитию атеросклероза, целлюлита, старению кожи и болезни периферических сосудов.

  • Сведите потребление алкоголя к минимуму, а лучше откажитесь вообще. Безопасной дозы алкоголя не существует. Болезни, связанные с алкоголем, являются одной из ведущих причин смертности в Украине.

  • Алкоголь не улучшает пищеварение, зато увеличивает вероятность рака, деменции, заболеваний печени, вызывает тревожность, нарушения сна и обезвоживания. Из-за алкоголя растут агрессия и шанс попасть в аварию. Никогда не садитесь за руль, если выпили.

  • Соблюдайте правила дорожного движения. Из отеля "Киев" можно безопасно и быстро добраться до рабочего места. В других случаях придется пользоваться общественным транспортом или автомобилем. В автомобиле следует быть пристегнутым даже на заднем сиденье, не отвлекаться по телефону и соблюдать правила дорожного движения.

  • "Нет" каблукам. Высокие каблуки увеличивают риск травмы ног, ослабление сухожилий, деформируют стопу, а тесная неудобная обувь вредит кровообращению и работоспособности.

  • Берегите горло. Говорить с трибуны трудно, особенно если приходится кричать. Уберечь голосовые связки от боли помогут регулярные вокальные упражнения, разогрев, занятия спортом и тренировки дыхания. В случае дисфонии (срыва голосовых связок) важно не срываться на шепот и крики, избегать алкоголя и кофеина, и пить достаточно воды или чая.

  • Улучшайте память без ноотропов. Изучить множество законов и решений суда, которые отменяют - большая задача, особенно для новых лиц в политике. Лучше память стимулируют такие вещи: делать что-то одно, а не переключаться на многие задачи, строить ассоциации, делать записи от руки, рисовать модели (а не выдумывать схемы), достаточно спать и полноценно питаться.

  • Нехватка витамина В1, например, будет мешать развитию нейронных сетей. Важно также регулярно тренироваться и голодать, ведь это стимулирует образование нейротрофина BDNF.

  • Не откладывайте дела на потом. Не только потому, что работа созыва может быть досрочно прекращена, а потому, что прокрастинация является одним из путей развития сердечно-сосудистых и ментальных болезней. Ведь человек постоянно испытывает стресс и чувство, что что-то теряется, а стресс отражается в теле.

  • Не делайте несколько дел одновременно. Например, ведение бизнеса, развитие страницы в Instagram, и работа над законопроектами одновременно подорвут ваше здоровье, и помешают здоровому сну и физической активности. Мозг лучше делает что-то одно в определенный промежуток времени.

  • Не сгорите на работе. Выгорание - это состояние хронического стресса и разочарование, когда много работы не приводит к должным результатам, вознаграждению, признанию или изменениям. Оно проявляется психически и физически и увеличивает риск хронических болезней и депрессии, а также циничного отношения к работе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Супрун посоветовала будущим нардепам не строить коммунизм.

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Персона
Ульяна Супрун
Место
Украина
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Какая, оказывается, тяжелая работа у депутатов. Да им надбавки нужно платить за вредность, а также за жадность и за подлость.
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