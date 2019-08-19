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Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху
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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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Зеленский и Нетаньяху: о чем договорились на встрече в Киеве

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На самом деле решение о возможном расширении Зоны свободной торговли между Украиной и Израилем в контексте сферы услуг, создания инновационных офисов в двух столицах - в Киеве и в Иерусалиме - это предельно позитивный сигнал для нас. Ведь подобный шаг позволит Украине повысить качество медицины, административного обслуживания, предоставит нам новейшие технологии и расширит наш научный потенциал. Работа же инновационных офисов даст нам возможность привлекать израильских специалистов, думаю, не только в цивильном сегменте, но со временем и в военном. Поживем - увидим, как говорится.

Встреча Владимира Зеленского и Биньямина Нетаньяху

Встреча Владимира Зеленского и Биньямина Нетаньяху

Фейсбук Александра Демченко

Важно и то, что один из таких офисов будет расположен в Иерусалиме, о чем сказал Зеленский. Это означает, что Украина покамест косвенно, а признает за Израилем право на восстановление исторической столицы. Посмотрим, быть может, и украинское посольство удастся нам туда перенести. И не нужно этого страшится, ведь это - намеченный путь, по которому со временем пройдут многие. Плохо быть здесь в конце списка.

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Автор
Биньямин Нетаньяху, Владимир Зеленский
Персона
Александр Демченко
Место
Украина
Тег
Израиль
Источник
Источник: Facebook Александра Демченко
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