На самом деле решение о возможном расширении Зоны свободной торговли между Украиной и Израилем в контексте сферы услуг, создания инновационных офисов в двух столицах - в Киеве и в Иерусалиме - это предельно позитивный сигнал для нас. Ведь подобный шаг позволит Украине повысить качество медицины, административного обслуживания, предоставит нам новейшие технологии и расширит наш научный потенциал. Работа же инновационных офисов даст нам возможность привлекать израильских специалистов, думаю, не только в цивильном сегменте, но со временем и в военном. Поживем - увидим, как говорится.

Встреча Владимира Зеленского и Биньямина Нетаньяху Фейсбук Александра Демченко

Важно и то, что один из таких офисов будет расположен в Иерусалиме, о чем сказал Зеленский. Это означает, что Украина покамест косвенно, а признает за Израилем право на восстановление исторической столицы. Посмотрим, быть может, и украинское посольство удастся нам туда перенести. И не нужно этого страшится, ведь это - намеченный путь, по которому со временем пройдут многие. Плохо быть здесь в конце списка.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!