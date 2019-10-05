Порошенко: Белый флаг мира, который нам предлагают – это флаг капитуляции

В Украине нет "партии войны" и "партии мира", как сейчас пытаются навязать обществу. Украинцы хотят мира. Но белый флаг мира, который сейчас нам представляют как достижение, на самом деле это капитуляция.

Об этом заявил пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает сайт политсилы.

"Я согласен с теми результатами, которые были представлены в студии, 60% украинцев хотят мира. Я думаю, что эти цифры даже больше", – отметил он.

"Вчера пытались представить, что якобы в Украине существуют "партия войны" и "партия мира". Забудьте об этом. В Украине "партии войны" не существует. И люди на оккупированном Донбассе, и люди в Днепре, Харькове, и люди в и Киеве, во Львове, в Черновцах – все люди хотят мира", – отметил Петр Порошенко.

Пятый президент Украины заявил: "Но под белым флагом мира, который нам пытаются сейчас представить как большое досягнння, нам навязывают капитуляцию. Потому что белый флаг является флаг капитуляции".

Петр Порошенко eurosolidarity.org

Петр Порошенко также отметил, что сразу же после подписания "формулы Штайнмайера" министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что это хорошо, потому что открывает дорогу для федерализации Украины. А главари бандитских группировок сказали – никаких выборов, потому что этот документ предоставляет народу Донбасса право на самоопределение. И Лавров на это ответил, что есть примеры Приднестровья.

"Отсутствие суверенитета и присутствие российского суверенитета, который компенсирует недостаточность собственного", – прокомментировал он устройство квазигосударств, добавив: "Они претендуют на то, что будут иметь армию, суды, парламент и внешние отношения. Чего и близко нет в Минских договоренностях".

По его словам, основываясь на Минских договоренностях мир принял санкции против России. "Минские договоренности были составной частью для Совета Евросоюза, впервые ввели санкции. А Путин был убежден, что это невозможно. Затем этот документ вошел в Совет безопасности ООН", – напомнил Петр Порошенко.

"Сегодня любой был бы рад предложить любой другой документ, в том числе и жесткие критики Минских договоренностей. А вы только попробуйте – и сразу же исчезнут санкции против России", – также отметил он.

По его словам, Россия будет себя вести так, как ведет себя для разрешения ситуации в Приднестровье, где есть российское военное присутствие, для разрешения ситуации в Осетии, Абхазии и многих других конфликтах, где Россия является источником этих конфликтов.

"Так что в чем проблема "формулы Штайнмайера" – она по предложению России должна была быть составной частью дорожной карты, которая начинается с вывода иностранных войск и завершается взятием под контроль границы. Россия отвергла дорожную карту и оставила только "формулу", – подчеркнул пятый президент Украины.

Именно позиция России не говорить о компоненте безопасности, который по настоянию Украины должен был предшествовать этому, а говорить только о политике.

"Политика – это сейчас организация и проведение выборов. Причем из этого документа, нам предложили на подписание, убрали, что выборы должны быть прозрачными, честными, строго соответствовать стандартам БДИПЧ ОБСЕ, и заменили фразой "в целом соответствуют "стандартам", – отметил Петр Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Порошенко, переговоры 11 – 12 февраля в Минске в 2015 году шли 19 часов без перерывов на сон и еду. Экс-президент Франции Франсуа Олланд на них курил, хотя делает это нечасто.

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