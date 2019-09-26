Белый дом публично оконфузился из-за звонка Трампа Зеленскому

Белый дом случайно отправил демократам служебный документ с тезисами о звонке президента США Дональда Трампа президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как пишет Guardian, вскоре после выхода скандальной стенограммы, администрация отправила письмо, как говорить о скандале, в Дом демократов.

Тезисы из письма побуждали политических союзников Трампа утверждать, что в разговоре не было прямой речи об услуге за услугу.

Трамп и Зеленский коллаж

Затем Белый дом попытался отозвать свое электронное письмо. Однако было уже поздно, и вскоре после того, как была допущена ошибка, скриншоты тезисов распространились в социальных сетях.

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На письмо отреагировал сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс: "Белый дом направил нам свои тезисы относительно звонка президента Трампа в Украину. По какой-то странной причине они забыли упомянуть, что Трамп сказал: "Хотел бы я, чтобы вы оказали нам услугу" после того, как Зеленский заговорил о военной помощи".

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский заявил, что не давал разрешения Трампуна обнародование текста их телефонного разговора и думал, что Белый дом опубликует только "свою часть".

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