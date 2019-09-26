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27 сентября • обновлено в 19:32
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Белый дом публично оконфузился из-за звонка Трампа Зеленскому

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Белый дом случайно отправил демократам служебный документ с тезисами о звонке президента США Дональда Трампа президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как пишет Guardian, вскоре после выхода скандальной стенограммы, администрация отправила письмо, как говорить о скандале, в Дом демократов.

Тезисы из письма побуждали политических союзников Трампа утверждать, что в разговоре не было прямой речи об услуге за услугу.

Трамп и Зеленский

Трамп и Зеленский

коллаж

Затем Белый дом попытался отозвать свое электронное письмо. Однако было уже поздно, и вскоре после того, как была допущена ошибка, скриншоты тезисов распространились в социальных сетях.

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На письмо отреагировал сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс: "Белый дом направил нам свои тезисы относительно звонка президента Трампа в Украину. По какой-то странной причине они забыли упомянуть, что Трамп сказал: "Хотел бы я, чтобы вы оказали нам услугу" после того, как Зеленский заговорил о военной помощи".

Белый дом публично оконфузился из-за звонка Трампа Зеленскому
Белый дом публично оконфузился из-за звонка Трампа Зеленскому

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский заявил, что не давал разрешения Трампуна обнародование текста их телефонного разговора и думал, что Белый дом опубликует только "свою часть".

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Персоны
Дональд Трамп Владимир Зеленский
Место
США
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70rus xxx
70rus xxx
Б.Дом оконфузился,а оправдываеться ЗЕля.
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
Слово "случайно " здесь весьма сомнительно,а вот"кто-то специально",скорее всего,гораздо ближе к истине.
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