Белорусский оппозиционер Цепкало заявил о "гражданской войне" на Донбассе. Видео

Цепкало не знает, есть ли на территории Украины войска РФ. vkurier.by

Белорусский оппозиционер, бывший претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало считает, что на Донбассе идет "гражданская война", в которой воюют граждане одной страны.

Как заявил Цепкало в эфире 4 канала, Донбасс является неотъемлемой частью Украины, но есть ли там российские войска, он просто не знает (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Лично я рассматриваю это как гражданскую войну в Украине самой, где воюют граждане одной и той же страны. Есть там вмешательство? Наверное, есть. Есть ли там какая-то поддержка со стороны России, там, наверное, какая-то торговля идет? Я не знаю, но, наверное, есть. Вряд ли можно считать, что Донецк может быть самодостаточным с точки зрения ведения международного бизнеса", – сказал он.

При этом Цепкало отметил, что Крым, согласно международному законодательству, является украинским.

Как сообщал OBOZREVATEL, Валерий Цепкало уехал из Москвы и теперь пребывает в Киеве.

Ранее главный соперник Александра Лукашенко на выборах в Беларуси Светлана Тихановская признала, что фактически Крым принадлежит России.