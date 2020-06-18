Белькова сложила мандат нардепа и ушла из Рады под аплодисменты

Верховная Рада Украины проголосовала за сложение полномочий народного депутата Украины от ВО "Батьківщина" Ольги Бельковой.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания 18 июня 343 голосами. После голосования коллеги провели политика аплодисментами и объятиями.

Теперь место Бельковой в парламенте должен занять Сергей Евтушок, который проходил в списке на выборах под 25 номером.

Голосование за сложение мандата Бельковой

Напомним, что о намерении уйти из Верховной Рады нардеп объявила 16 июня. Причин такого шага политик не называла, сказав лишь, что это жизнь.

Белькова была нардепом, начиная с 2012 года. Так, с 2012 по 2014 год она была членом парламентского комитета по вопросам финансов и банковской деятельности. Также занимала должность главы подкомитета по вопросам функционирования платежных систем и электронной коммерции, являлась членом Специальной контрольной комиссии по вопросам приватизации.

Коллеги провели Белькову аплодисментами

С 27 ноября 2014 года Белькова была народным депутатом от партии Блок Петра Порошенко и заняла пост замглавы Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.

Вне политики бывшая нардеп работала управляющим партнером компании EastLabs, директором по международным проектам управленческой команды Фонда Виктора Пинчука, а также руководила частным проектом WorldWideStudios, который предоставляет стипендии магистерских программ топовых мировых университетов одаренным украинцам.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 июня Верховная Рада отклонила проект постановления "О досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Святослава Вакарчука". За сложение ним депутатских полномочий проголосовали лишь 175 нардепов при необходимых 226.