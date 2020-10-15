Беларусь возмутил указ Зеленского об IТ-специалистах: в Украине ответили

Министерство иностранных дел Беларуси вызвало посла Украины Игоря Кизима и вручило ему ноту протеста.

Как сообщается на официальном сайте МИД, причиной такого шага стало принятие указа президента Украины "О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь".

Во внешнеполитическом ведомстве считают, что документ в нарушение общепринятых правовых норм распространяет свое действие исключительно на граждан соседнего государства.

"Указанный правовой акт нельзя трактовать по-другому, как явно недружественный и дискриминационный шаг украинской стороны, граничащий с вмешательством во внутренние дела Беларуси", – говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что принятие данного указа "подрывает доверие в двусторонних отношениях и идет вразрез с положениями договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Республикой Беларусь и Украиной, а также межправительственных соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве, о безвизовых поездках граждан и о трудовой деятельности и социальной защите граждан Беларуси и Украины, работающих за пределами своих государств".

"Искренне не желая нанести ущерб дружеским связям с украинским народом, белорусская сторона не намерена переходить "красные линии" в отношениях с Украиной, но оставляет за собой право на применение, в случае оправданной необходимости, ответных мер по защите национальных интересов в соответствии с международными нормами", – предупредили в ведомстве.

В свою очередь, спикер МИД Украины Екатерина Зеленко заявила, что Украина отвергает обвинения Минска в недружественных действиях.

"Наше государство традиционно открыто и дружественно для граждан Беларуси. Еще до начала кризиса в Беларуси движение между нашими странами было максимально свободным, а межчеловеческие и бизнес-контакты все крепли", – отметила она.

Спикер добавила, что Украина – демократическое европейское государство, преданное европейским ценностям, среди которых защита прав и свобод человека имеет фундаментальное значение.

"Мы всегда будем приветствовать в Украине людей, которые разделяют эти ценности и хотят реализовать себя в нашем государстве", – объяснила Зеленко.

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