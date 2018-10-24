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Беларусь опасна: украинцев предупредили об угрозе

15.6тЧитать материал на украинском

Министр иностранных дел Павел Климкин предупредил украинцев об опасности пребывания на территории Беларуси.

Таким образом он прокомментировал задержание украинского журналиста и блогера Павла Шаройко в октябре 2017 года. Соответствующее интервью Климкин дал польскому изданию Rzeczpospolita.

"Пребывание граждан Украины на территории Беларуси является потенциально опасным, и об этом мы будем говорить с Минском. Мы понимаем, что на территории Беларуси действуют российские властные структуры. Россия присутствует там в сфере безопасности", - сказал он.

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По его словам, в двусторонних, политических и экономических отношениях у Украины и Беларуси нет больших проблем. Но речь идет о России, которая пытается дестабилизировать регион Центрально-Восточной Европы. Кроме того, Москва пытается "довести до раскола" Евросоюз.

"Считаю, что это наш общий украинско-польский вызов, и поэтому мы должны сотрудничать в нашем регионе", - подчеркнул Климкин

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец Павел Шаройко был задержан в Минске 25 октября. В тот же день в квартире, где он проживает с семьей, был проведен обыск. Минобороны Украины заявило, что информация о том, что Шаройко якобы является шпионом не соответствует действительности.

В мае 2018 года Верховный суд Беларуси вынес ему приговор в виде лишения свободы на восемь лет.

Персона
Павел Климкин
Место
Украина
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Кормить вас никто не будет, с кем угодно нацисты договаривайтесь))
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
картошка пуйло под лилипута лег и белорусь продал гнида
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Бор Тарас
Бор Тарас
Дык особо ни для кого не секрет,что ФСБ чувствует себя на территории Белоруси как дома.
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