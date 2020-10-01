Беларусь официально обвинила Украину в 'недружественном шаге'

Белорусские дипломаты назвали заявления Верховной Рады Украины, Офиса Президента Украины, Министра иностранных дел Украины и других первых лиц государства по ситуации в Беларуси "недружественными жестами" и "попытками вмешательства" во внутренние дела их страны.

Об этом говорится в заявлении посольства Беларуси в Украине по итогам встречи 1 октября во Втором территориальном Департаменте МИД Украины. Дипломаты сказали, что Беларусь "всегда была и остается привержена добрососедству и никогда не допускала и не допустит вмешательства во внутриполитические процессы Украины, не подвергала сомнению суверенное право украинского народа самостоятельно определять путь своего развития".

"Эта позиция является для Республики Беларусь принципиальной и не раз подтверждалась в критические для Украины периоды", – говорится в сообщении.

В посольстве Беларуси пожаловались на "публичные рекомендации и советы украинских официальных лиц, политиков и депутатов" по организации внутриполитической жизни в Беларуси и оценки "взаимодействия Республики Беларусь с интеграционными объединениями". Там назвали их некорректными, не отвечающими духу добрососедства и расценили как "попытку вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь, оказания влияния на выбор белорусского народа".

"Заявления Верховной Рады Украины, Офиса Президента Украины, Министра иностранных дел Украины, а также многочисленные публичные высказывания руководства Украины и ряда украинских официальных лиц высокого ранга о внутриполитической ситуации в Республике Беларусь, легитимности президента Республики Беларусь, обстановке на белорусско-украинской Государственной границе, призывы к проведению новых выборов Президента Республики Беларусь, обсуждение вопроса о применении к Республике Беларусь санкций по надуманным основаниям рассматриваются как чрезвычайно недружественные жесты со стороны Украины, не способствующие сохранению доверия в белорусско-украинских отношениях, и попытка вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь", – сказано в отчете посольства РБ о встрече в МИД Украины.

Белорусские дипломаты также заявили об участившихся призывах "отдельных политиков и общественных деятелей" к сворачиванию экономического сотрудничества Украины с Беларусью.

"Торгово-экономическое взаимодействие всегда было главным приоритетом белорусско-украинских отношений и основным направлением в работе Посольства. В случае реализации этих безответственных призывов, пострадают трудовые коллективы белорусских предприятий, а также тех предприятий Украины, которые поставляют в Беларусь в рамках тесной производственной кооперации широкий круг украинских товаров", – считают в посольстве РБ.

"Посольством подчеркнута недопустимость поощрения и одобрения из Украины действий, направленных на дестабилизацию общественно-политической обстановки в Беларуси, и разрушающих конструктивный формат белорусско-украинских отношений. Заявлено, что Беларусь самостоятельно справится с непростой ситуацией, в которой оказалось в последнее время белорусское общество. Посольство рассчитывает на объективную, взвешенную, отвечающую духу добрососедства и основанную на принципах взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга позицию Украины", – резюмировали дипломаты.

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