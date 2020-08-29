Беларусь обвинила Украину в паузе двухсторонних отношений

В Министерстве иностранных дел Беларуси заявили, что не ставили диалог с Украиной на "паузу" и возложили ответственность за "возможные последствия" на украинскую сторону.

Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз назвал приостановление сотрудничества конкретным ущербом для отношений двух соседних государств, передает пресс-служба ведомства.

В заявлении говорится, что руководство МИД Украины противоречит само себе.

"Как минимум странными выглядят уверения о невмешательстве с одновременным публичным признанием координации своей официальной позиции с политическим руководством ЕС и США, о чем было недвусмысленно заявлено Министром иностранных дел Украины в ходе брифинга 28 августа. На наш взгляд, это неприкрыто демонстрирует пределы самостоятельности в принятии решений", – передает пресс-служба МИД.

Отмечается, что в Беларуси готовы к продолжению сотрудничества на всех уровнях и в том объеме, к которому готова Украина.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент Украины Владимир Зеленский не связывался с Александром Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси на протяжении пяти сроков подряд, после состоявшихся в республике выборов и не планирует это делать.