Беларусь может выдать задержанных вагнеровцев Украине: экс-министр озвучил важное условие

Президент Беларуси Александр Лукашенко может согласиться на передачу Украине задержанных накануне наемников из частной военной кампании Вагнера, если украинская сторона предоставит убедительные доказательства их участия в войне на Донбассе.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал бывший украинский министр иностранных дел Владимир Огрызко, комментируя вероятность такого запроса МИД или генпрокурора, у которого тоже есть соответствующие полномочия. Речь может идти про уроженцев Донецкой и Луганской областей – Олега Дрыгу, Максима Кошмана, Геннадия Фетисова и Александра Шубина.

"Если против задержанных лиц в Украине начато уголовное производство за совершенные ими преступления на территории страны, она должна требовать их возвращения. Если будут предоставлены конкретные доказательства и факты их преступлений на Донбассе, при наличии политической воли такая экстрадиция вполне возможна. Я бы не исключал и политической воли на это руководства Беларуси", – пояснил он.

При этом, по его словам, если среди задержанных наемников общие боевики, не имеющие непосредственного отношения к Украине, в таком случае экстрадиции быть не может.

Между тем белорусский оппозиционер Анатолий Лебедько в комментарии OBOZREVATEL предположил, что фактом вероятной передачи вагнеревцев Украине Лукашенко может шантажировать своего российского коллегу Владимира Путина. Однако в конечном итоге, откажет Украине в экстрадиции.

Больше о неожиданном задержании 33 наемников из ЧВК Вагнер – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве иностранных дел Беларуси заявили, что некоторые из задержанных боевиков группы Вагнера имеют украинское гражданство.